Senado aprueba en grande y en detalle el proyecto de ley de préstamo de $us 45 millones





05/07/2023 - 15:31:45

En sus estaciones en grande y en detalle, la Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de ley que aprueba el contrato de prestado para la construcción de puentes que integrarán La Paz y Cochabamba. “Tras su aprobación en sus dos estaciones (grande y detalle), el Pleno de la Cámara de Senadores sanciona el Proyecto de Ley N° 343/2022-2023 C.D., ‘que aprueba el Contrato de Préstamo para el Programa de Construcción de Puentes y sus Accesos-Puentes de Integración’, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento-#CAF”, informó el ente legislador mediante sus redes sociales. Según el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, se trata de un proyecto de ley para el préstamo de $us 45 millones para construir los puentes de Mapiri, Sacambaya y Río Seco – Río Seque, que integrarán los departamentos de La Paz y Cochabamba. El proyecto de ley fue aprobado luego de que autoridades nacionales, la Brigada Parlamentaria de La Paz y organizaciones sociales presionarán al ente legislativo, que demoró en dar luz verde al mismo. La Corporación Andina de Fomento o Banco de Desarrollo de América Latina aprobó en diciembre de 2022 el crédito de $us 45 millones para construir dichos puentes y sus accesos, en el marco del “Programa Puentes de Integración”. El puente Mapiri corresponde a la ruta que une a las poblaciones paceñas de Caranavi, Guanay y Apolo; en tanto, el puente Sacambaya formará parte de la Red Vial, que integra a las poblaciones de Sud Yungas y estará ubicado entre las Provincias Inquisivi de La Paz y Ayopaya de Cochabamba. Asimismo, los puentes Río Seco y Río Seque, que estarán ubicados en El Alto, se unirán a la Red Vial Fundamental de doble vía. Evitarán que el transporte de carga pase por las ciudades y mejorarán la conexión del corredor central boliviano con las zonas fronterizas de Perú y Chile. Los proyectos beneficiarán principalmente a cinco municipios de La Paz, El Alto y Cochabamba, cuyos habitantes suman aproximadamente 3 millones de personas, según los datos de dicho banco internacional. ABI