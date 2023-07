Gobierno niega que 17 toneladas de droga salieron de Bolivia: Evo hizo la denuncia





05/07/2023 - 10:18:33

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, ratificó este miércoles que las 17 toneladas de droga no salieron de Bolivia sino desde Sudamérica a Europa y afirmó que la lucha contra el narcotráfico es incansable y transparente. El domingo pasado, en una entrevista en radio Kawsachun Coca, Evo Morales denunció que “un total de 17 toneladas de cocaína salieron de Bolivia con destino a España con el aval del Estado”. Este miércoles El Deber publica que el empresario paraguayo Rodrigo Alvarenga Paredes pudo movilizar algo más de $us 700 millones durante dos años por el envío de unas 17 toneladas de cocaína “producida en Bolivia” a mercados de Europa. La droga era incrustada en cargamentos legales de exportación. Pese a estas informaciones, el viceministros declaró tambien este miécoles, que “respecto a la distorsión de la publicación de Europol sobre el origen de las 17 toneladas de cocaína secuestradas es importante reiterar que el documento establece de forma clara y concreta que el origen de la sustancia controlada es Sudamérica y no así Bolivia”, dijo Ríos en conferencia de prensa. La autoridad relievó que tanto el Ministerio de Gobierno como el Viceministerio de Sustancias Controladas van informando los resultados de los operativos y el reconocimiento internacional respecto a los alcances que el país tiene respecto a la lucha contra el narcotráfico. “Así también se lo ha hecho desde el primer momento sobre este informe que ha sido difundido de una manera tendenciosa, temeraria y sesgada (…). Las declaraciones de algunas personas y algunos medios de comunicación contradicen el informe de Europol”, manifestó. El viceministro sostuvo que el Gobierno es “claro y contundente” en que la lucha contra el narcotráfico es frontal y no puede permitir que este tema se politice y sea utilizado para poner en riesgo la seguridad nacional y de la población boliviana. “No podemos caer en esos intentos internos de desestabilización, pero también en intentos de desestabilización de la oposición y de algunos medios de comunicación que se prestan en este juego”, aseveró. El domingo pasado, en una entrevista en radio Kawsachun Coca, Evo Morales denunció que “un total de 17 toneladas de cocaína salieron de Bolivia con destino a España con el aval del Estado”. En horas de la tarde de ese día, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcn) aclaró que no existe información oficial que respalde las declaraciones sobre la presunta salida de sustancias controladas y le pidió al exmandatario hacer su denuncia formal.

Sobre la declaración del empresario Alvarenga Paredes, El Deber informa que esta información se desprende de la pesquisa que realiza el Ministerio Público de Paraguay y reportes de la Policía Federal de Brasil que se emplearon en el contexto de la operación Hinterland, ejecutada por Europol. Este operativo, que duró dos años, concluyó el 30 de marzo con la captura de unas 15 personas, entre los que se cuenta a Alvarenga Paredes como el líder de una organización encargada de cerrar los tratos con los proveedores de cocaína. Este ciudadano está detenido en Asunción, pero actualmente la justicia de Brasil lo reclama porque los alijos se embarcaron en los puertos de Rio Grande do Sul e Itajaí, en Santa Catarina. Allí controlaba dos grandes empresas de logística marítima.