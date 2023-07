Prometedor avance: Fármaco podría hacer crecer los dientes en tercera generación





05/07/2023 - 09:19:06

DW.- Un equipo de investigadores japoneses está desarrollando un medicamento que podría permitir que a las personas les crezcan nuevos dientes. El medicamento, que sería el primero de este tipo en el mundo, avanzará a los ensayos clínicos en julio de 2024. El equipo de Katsu Takahashi, investigador principal y director del departamento de Odontología y Cirugía Oral en el Hospital Kitano del Instituto de Investigación Médica en la ciudad de Osaka, estima que el fármaco pueda estar desarrollado y listo para salir al mercado en 2030. El medicamento ha mostrado resultados exitosos en experimentos con animales, en los que el fármaco provocó el crecimiento de dientes de "tercera generación", tras los de leche y los permanentes de adulto. El sueño de todo dentista "La idea de hacer crecer nuevos dientes es el sueño de todo dentista", comenta el investigador citado por el diario japonés The Mainichi. "He estado trabajando en esto desde que era estudiante de posgrado. Estaba seguro de que sería capaz de hacerlo realidad". El medicamento podría traer un gan alivio a las personas que padecen anodoncia, una afección congénita que provoca el crecimiento de un número de dientes inferior al completo y que afecta a alrededor del 1% de la población. Investigaciones previas a los estudios de Takahashi habían demostrado la existencia de genes que, al suprimirse, hacían que a los ratones modificados genéticamente les crecieran menos dientes. "El número de dientes variaba gracias a la mutación de un solo gen. Si lo convertimos en el objetivo de nuestra investigación, debería haber una forma de cambiar el número de dientes (que tiene la gente)", describe Takahashi sus pensamientos de entonces. La proteína clave En sus estudios en la Universidad de Kyoto, Takahashi se centró en la investigación de una proteína específica, la USAG-1 que, sintetizada por el gen, limita el crecimiento de los dientes. Takahashi llegó a la conclusión que bloquear la acción de esa proteína podría permitir que crecieran más dientes y decidió desarrollar un medicamento de anticuerpos neutralizantes que permitiera alcanzar justo esto. En 2021, los científicos publicaron un artículo en el que describían los resultados que habían obtenido con este medicamento: habían logrado que a ratones les salieran nuevos dientes. En la siguiente fase, los investigadores quieren preparar el fármaco para el uso humanos. Una vez se confirme que no tiene efectos nocivos en el cuerpo humano, se destinará a tratar a niños de 2 a 6 años que presenten anodoncia. "Esperamos allanar el camino para el uso clínico del medicamento", afirma Takahashi a The Mainichi.