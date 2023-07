María Corina Machado vuelve a retar a Maduro y le asegura que la primaria será la primera etapa de su derrota





05/07/2023 - 09:13:37

VOA.— María Corina Machado, candidata en la elección primaria de la oposición por el partido Vente Venezuela, reiteró el martes que la inhabilitación política en su contra es un “gran error” que se ha convertido en un “búmeran” para el gobierno del presidente Nicolás Maduro. “Ellos han logrado con esto que la primaria no sea sólo una contienda entre candidatos con distintas visiones de lo que hay que hacer para enfrentar al régimen, han logrado que se convierta en la primera etapa de la derrota de Maduro”, dijo en conferencia de prensa. En referencia a las elecciones presidenciales previstas para el 2024, Machado llamó a la Fuerza Armada Nacional (FAN) a garantizar el respeto a la soberanía popular y una transición pacífica. “Un mensaje a Nicolás Maduro: tú no eres quien va a elegir al candidato que te va a enfrentar y a derrotar en las elecciones presidenciales del 2024", advirtió. "Ese candidato lo va a elegir el pueblo de Venezuela el 22 de octubre en las elecciones primarias. A la comunidad internacional queremos decirles que se preparen para la derrota de Nicolás Maduro y el inicio de una transición ordenada”. En 2015, Machado fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante un año, pero la medida finalizó en julio del 2016. Sin embargo, el viernes un oficio de la Contraloría General de la República (CGR) notificó que Machado, favorita en la intención de votos en la primaria, se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años. "Está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el período de 15 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y numeral 2 del artículo 44 de la Ley contra la Corrupción”, argumentaba el oficio del CGR. Al menos tres candidatos presidenciales de los catorce inscritos se encuentran inhabilitados para ejercer cargos públicos: Machado, que según las más recientes encuestas lidera la intención de voto, Henrique Capriles y Freddy Superlano. La oposición y distintas organizaciones han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular. Según la organización, solo entre 2022 y 2015 la CGR, que ha mantenido opacidad en el asunto, inhabilitó a 1.401 funcionarios y ex funcionarios públicos. Ante el escenario de encarcelamiento de Machado o cualquier otra acción del gobierno venezolano para “neutralizarla”, la dirigente pidió el martes centrar en foco en lo que deben hacer los ciudadanos venezolanos. “Al día siguiente de la primaria, al ganar la primaria, lo primero que tenemos que hacer es unificar al país”, aseguró. En caso de ganar la primaria, dijo que el segundo paso sería contactar a los presidentes de la región, pero especialmente a aquellos con afinidad a Nicolás Maduro y se refirió a los presidentes de México, Manuel López Obrador; Gustavo Petro de Colombia; Luiz Inacio Lula da Silva de Brasil; Gabriel Boric de Chile y Alberto Fernández de Argentina. Al respecto, subrayó que “con la fuerza de las primarias” les insistirá en que tienen la tarea de “asegurarse que Maduro entienda que los venezolanos en el exterior también tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales” previstas para 2024. Machado dijo estar dispuesta a ir a una negociación para “la salida del régimen, para la transición”. Además, subrayó que “alinearán” los intereses de todos los actores que ven “oportunidades” en Venezuela, desde acreedores, inversionistas hasta otros gobiernos.



Agradecimiento Machado agradeció a los presidentes de Paraguay, Mario Abdo y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que se sumaron a las voces de la comunidad internacional que condenaron la medida de inhabilitación para ejercer cargos públicos. “Está claro de que Venezuela no va a salir hacia una democracia sana si cuando hay un viso de posibilidad de una elección, una candidata como es María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos”, dijo Lacalle Pou durante un discurso este martes en la cumbre de mandatarios del Mercosur.