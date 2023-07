Viceministro Siles: Si en enero no tenemos nuevos magistrados, habrá vacío de poder y un problema mayúsculo para el país





05/07/2023 - 07:35:47

Erbol.- El viceministro de Justicia, Cesar Siles, advirtió que si en esta gestión no se realiza las elecciones para las altas autoridades del órgano judicial, habrá un “vacío de poder”, en relación a la justicia. “Los magistrados terminan su mandato el 31 de diciembre de este año y si el dos de enero o el primer día hábil de enero no tenemos elegidos a los nuevos magistrados, vamos a tener un vacío de poder y un problema mayúsculo para el país”, advirtió Siles en el programa La Tarde en Directo de ERBOL. Actualmente la preselección de postulantes a magistrados está congelado, debido a una medida cautelar que emitió el Tribunal Constitucional el pasado 27 de abril, donde determinó suspender provisionalmente el proceso mientras se resuelve un recurso presentado por un diputado opositor. Siles indicó que la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa se constituyó a Sucre para sostener este miércoles una reunión con las autoridades del Tribunal Constitucional. El Viceministro enfatizó que el mandato de las actuales altas autoridades del Órgano Judicial vence este 31 de diciembre. Sin embargo, Siles sostuvo que tienen “confianza” de que las elecciones judiciales se desarrollen esta gestión. Las actuales autoridades judiciales, según la norma vigente, concluyen con su mandato el 31 de diciembre de este año y desde el 3 de enero de 2024 deben estar posesionados los nuevos altos magistrados del país.