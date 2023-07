Enviaron 17 toneladas de droga en carga legal





05/07/2023 - 06:49:27

El Deber.- El empresario paraguayo Rodrigo Alvarenga Paredes pudo movilizar algo más de $us 700 millones durante dos años por el envío de unas 17 toneladas de cocaína “producida en Bolivia” a mercados de Europa. La droga era incrustada en cargamentos legales de exportación. Esta información se desprende de la pesquisa que realiza el Ministerio Público de Paraguay y reportes de la Policía Federal de Brasil que se emplearon en el contexto de la operación Hinterland, ejecutada por Europol. Este operativo, que duró dos años, concluyó el 30 de marzo con la captura de unas 15 personas, entre los que se cuenta a Alvarenga Paredes como el líder de una organización encargada de cerrar los tratos con los proveedores de cocaína. Este ciudadano está detenido en Asunción, pero actualmente la justicia de Brasil lo reclama porque los alijos se embarcaron en los puertos de Rio Grande do Sul e Itajaí, en Santa Catarina. Allí controlaba dos grandes empresas de logística marítima. En Bolivia, este caso fue reflotado por el expresidente Evo Morales, quien habló de la salida de esas 17 toneladas de droga “a España”, pero “con el aval del Estado”. La declaración fue realizada en el contexto de pugnas de poder que golpean al Movimiento Al Socialismo (MAS). El Gobierno, a través del viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, rechazó la acusación y retó a Morales a probar la existencia “de ese aval” del Estado para el narcotráfico de Bolivia a Europa. “Fácil es acusar y denunciar. Les estamos conminando al expresidente Evo Morales y al señor Carlos Romero (exministro) que demuestren por qué dicen que estas 17 toneladas habrían salido con el apoyo con el aval del Gobierno. Cuando inicia esa investigación, en 2021, fue a los pocos meses de haber iniciado nuestro gobierno”, fustigó la diputada Deysi Choque

.

La operación Hinterland comenzó en marzo de 2021, a partir de información recibida por la Policía Federal de Brasil de que un decomiso de 316 kilos de cocaína en Hamburgo, en diciembre de 2020. La inteligencia alemana alertó que la carga salió precisamente desde la nación vecina. La información no llegó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) del país. “La investigación indicó que la droga producida en Bolivia era enviada a Brasil por un proveedor paraguayo, e ingresaba al país por Ponta Porã (Mato Grosso do Sul). Posteriormente, la cocaína era transportada en camiones a Rio Grande do Sul y Santa Catarina donde era almacenada en las propias empresas de la organización criminal o en depósitos cercanos a los puertos de Rio Grande e Itajaí”, se lee en el reporte de la Policía Federal sobre la operación. Este mismo informe, revisado por EL DEBER, señala que “la droga se insertaba en cargas regulares sin el conocimiento de los contratistas, dueños de las cargas lícitas y al arribar al continente europeo, el grupo de compradores de cocaína sustraía parte del cargamento regular que contenía cocaína, para su distribución en varios países de la región”. En Brasil y Paraguay se ejecutaron bloqueos de cuentas bancarias y se bloqueó accesos financieros de la organización. La Felcn dijo que pedirá más coordinación.