¿Qué le pasó? Cristian Castro abusa de los filtros y le llueven críticas





04/07/2023 - 18:02:16

Si hay alguien que sea experto en poner las redes sociales de cabeza es Cristian Castro, quien ahora volvió a convertirse en tendencia y tema de conversación después de publicar una fotografía junto a Diego y Yanina Latorre en la que abusó con el uso de filtros para darse una manita de gato en la cara; lo que ocasionó que le llovieran todo tipo de críticas. La foto en la que el intérprete de No podrás escribió simplemente: “Yanina y Diego Latorre” se viralizó y sus seguidores no pudieron dejar de opinar sobre el extremo retoque en las caras del propio cantante y la de la ex panelista de programa LAM, de Telemundo. Los que no tuvieron filtro fueron los usuarios de la red social quienes bombardearon al hijo de Verónica Castro con comentarios que iban de lo divertido a lo irónico: “Necesito ese filtro permanente”; “Cristian parece la mamá en 1987”; “Se le fue la mano”; “Le hizo como tres cirugías con filtros”, entre otros. Yanina, por su parte, compartió en sus historias de Instagram una foto parecida junto al cantante y Carolina Molinari pero sin ningún retoque, lo que dejó en claro que fue Cristian Castro quien abusó de los filtros y quedó irreconocible. En los últimos años, Cristian se instaló en Uruguay negándose a volver a México, pero en las últimas semanas se supo que el cantante de temas como Azul y Lloviendo estrellas se mudó a Buenos Aires, donde prepara varios proyectos profesionales. En mayo del 2022, Verónica Castro y su hermano, José Alberto El Güero Castro, viviern una situación similar a la que puso este día a Cristian en tendencia, después de compartir la misma foto en sus respectivos perfiles de Instagram, debido a que él prefirió postear la imagen al natural, dejando expuesta a la actriz que utilizó excesivos retoques y filtros. A pesar de recibir miles de mensajes de cariño, el detalle no pasó inadvertido para los seguidores de la actriz, quienes no dudaron en cuestionar el excesivo retoque. “Mucho filtro, señora, por Dios. Usted es bella tal cual”, “Qué bello filtro”, “¿Y esta señora quién es?”, fueron algunos de los comentarios en aquella ocasión.