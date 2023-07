El hilo de Twitter que te hará generar dinero en 8 simple pasos: El quinto sirve para todo





04/07/2023 - 17:48:08

Ganar dinero fácil es el objetivo de muchas personas en todo el mundo, y lo cierto es que en los últimos años se han descubierto muchas maneras de hacerlo gracias a Internet, por lo que siempre resulta interesante conocer algunas, sobre todo cuando entras en necesidad. Publicar contenido en redes sociales es puro entretenimiento para la gran mayoría, pero también una forma de ganarse la vida para muchos otros, y lejos de parecer fácil la nueva profesión de influencer. Lo cierto es que no lo es, ya que hay que saber qué contenido generar y seguir muchas estrategias para lograr el éxito, además de después trabajar cada día sin descanso para mantenerlo. Por ejemplo, existe un hilo de Twitter donde con simples reglas puedes llevar un trabajo de varias horas con normalidad y a su vez, aumentar tus ingresos con otras maneras. El usuario @hombres_dinero (Dominio del dinero), que cuenta con casi 12 mil seguidores en la red social del pajarito generó un hilo con recomendaciones para generar dinero. Bajo la descripción de “8 reglas que le ayudarán a ganar mucho más dinero”, el internauta enumeró una por una en diferentes tuits, que recibieron varios comentarios e interacciones favorables. Las 8 reglas que ayudan a ganar más dinero Tener amigos que discutan: iniciar un negocio - invertir - Gimnasio y dieta – autodesarrollo

No cuentes a la gente más de lo que necesita saber. Respeta tu intimidad, no todo el mundo quiere que tengas éxito. Recuerda, si un pez cierra la boca, no será pescado.

Estar incómodo durante unos meses para estar cómodo durante los próximos años.

Deja de ser tímido, a nadie le importas. Sal y crea tus oportunidades.

No corras detrás del dinero. Corre detrás de la libertad que viene con el dinero. Dos objetivos muy diferentes.

Entrénate para no tomarte nada personalmente para ahorrarte el 99% de los problemas mentales.

Tu trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde es el ingreso pasivo de alguien. Encuentra nuevas formas de ganar dinero y crea la tuya.

Tienes que arriesgarte, o estarás haciendo la misma mierda el resto de tu vida.