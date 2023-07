Exigen a Ministro explicar denuncias de acoso sexual y laboral contra director del Sernap







04/07/2023 - 17:24:30



Los Tiempos.- La diputada Khaline Moreno (Creemos) exigió, este martes, a través de una petición de informe escrito al ministro de Medio Ambiente y Agua, Alejandro Méndez, que explique las denuncias en contra del director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) por presunto acoso sexual, laboral y despido de una mujer embarazada.

"Informe su autoridad, si su despacho atendió la solicitud de una exfuncionaria del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), misma que presentó una denuncia en fecha 1ro de junio de la presente gestión contra el Director Ejecutivo de esa entidad por acoso sexual, embarazo y despido de mujer embarazada, señalando estado de la denuncia, acciones que tomo su Despacho y las medidas a asumir con la exfuncionaria que denunció el penoso hecho", señala la petición de informe remitido al ministro de Medio Ambiente y Agua.

El director ejecutivo del Sernap, Teodoro Mamani, fue denunciado de acoso sexual, laboral y de haber embarazado a una funcionaria quien fue despedida de su fuente laboral el 15 de mayo de este año, después de denunciar el hecho ante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el 15 de junio fue reincorporada en la institución.

"Me han reincorporado, pero no me asignan funciones, me han botado un rincón, me han cambiado de oficina, me han mandado un escritor viejo y al personal les ha prohibido hablarme. Ninguno del personal me habla, el trato ha cambiado, el ambiente es bastante tenso y yo estoy mal por todo lo que pasa", lamentó la mujer.

La legisladora opositora exige al ministro Méndez que informe sobre las acciones que asumió, puesto que la denunciante el 1 de junio puso en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Agua que era víctima de acoso sexual y despido de mujer embarazada por parte de Mamani.

"Desde que empecé a trabajar fui víctima de acoso sexual (el denunciado me acosaba por celular, personalmente y me amenazaba que si no consentía sus depravaciones me despediría), soy una persona de escasos recursos económicos. Fui manipulada psicológicamente y fui cediendo a sus depravaciones por mantener mi fuente laboral, llegamos a mantener relaciones sexuales varias veces por el lapso de siete meses, con el resultado final de un embarazo, al enterarse de mi estado me amenazó que si no abortaba me despediría", señala la primera parte de la denuncia de la funcionaria, documento al que accedió la ANF.

Moreno recordó a la Máxima Autoridad del Ejecutivo que está en vigencia el decreto supremo 0012/09 que reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas.