Iglesia en Bolivia inquieta por actitud agresiva de autoridades por escándalo de pederastia





04/07/2023 - 17:17:22

El Deber.- La Iglesia católica asegura que está colaborando con la investigación en torno al escándalo de pederastia que enfrenta en Bolivia, pero le preocupa la "actitud agresiva" de autoridades del país que acusan de encubrimiento a la institución religiosa. "Estamos horrorizados, avergonzados, entendemos muy bien la rabia y la cólera que se genera ante unos ministros sagrados que han traicionado su misión", señala el portavoz de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Andrés Eichmann Oehrli, en entrevista con la AFP. Las anotaciones hechas en su diario personal por Alfonso "Pica" Pedrajas, un jesuita fallecido en 2009 a los 66 años, sumieron en la vergüenza a la Iglesia en este país, donde el 58% de los 12 millones de habitantes son católicos. Pedrajas admitió violencia sexual contra 85 menores en las casi cuatro décadas que enseñó en Bolivia, tras lo cual salieron a la luz más casos. Desde que el diario español El País publicara las confesiones de Pica a finales de abril, la Fiscalía boliviana ha identificado a 17 víctimas y a 35 presuntos agresores vinculados con la Iglesia. Según Eichmann Oehrli, un laico de 61 años, la Iglesia está escuchando a las víctimas y animándolas a que denuncien penalmente a los responsables. Sin embargo, este argentino radicado en Bolivia desde hace 34 años sostiene que la Iglesia está preocupada por la reacción de algunas autoridades, y cree que no se puede hablar de encubrimiento entre los religiosos. Recientemente el procurador general del país, Wilfredo Chávez, designado por el Gobierno para defender los intereses del Estado, pidió "una sanción penal ejemplar" para los responsables que "rompa de una vez la estructura de encubrimiento sistemático que existió en el país por parte de la Iglesia católica". A continuación, extractos del diálogo con el portavoz de la Conferencia Episcopal Boliviana. P: ¿Qué está haciendo la Iglesia frente a las denuncias? R: Nosotros somos los primeros en decir, por favor, a las víctimas: acérquense a la comisión de escucha (...) Hay varios canales, hay una línea gratuita, se puede ir personalmente, físicamente a la oficina, hay una línea de WhatsApp (...) Además de escucharlas, a las víctimas se las va a animar y, si hace falta, acompañar a que hagan su denuncia ante el Ministerio Público. Pero una cosa que parece que no tuvieran siempre en cuenta nuestras autoridades del Estado, es que ninguna víctima puede ser presionada para denunciar. Dentro del trabajo que estamos haciendo hay algo que nos está preocupando y es, digamos, una actitud muy poco positiva por parte del (...) Ministerio de Educación, (que) está exigiendo enormes masas de información a los establecimientos educativos católicos y de convenio, con unos plazos irrisorios para la presentación y para reunir toda esa información. Sería de desear que dejaran de tener esa actitud agresiva, porque trabajamos juntos en un objetivo común que es superar este flagelo". P: ¿Hubo encubrimiento? R: Si ha habido encubrimiento, por favor, digan quién, cuándo... si no es una acusación al aire, es una acusación en general. Entonces, si tenemos encubridores, queremos descubrirlos porque nos lo queremos sacar de encima. Es decir, lo primero que queremos es una iglesia limpia, con la casa limpia, que sepa cuidar. Ahora no sabemos de ningún caso de encubrimiento, de momento no lo sabemos, si lo supiéramos, actuaríamos. P: En Estados Unidos, la Iglesia tiende a indemnizar a las víctimas. ¿Han pensado en algo por el estilo en Bolivia? Y podría ocurrir. Digamos que los delitos en el derecho penal boliviano son intuito personae (recaen sobre la persona). Entonces no hay casos de imputación criminal a instituciones. En una reforma (...) que hubo del Código Penal, se abrió la posibilidad que hubiera una culpabilidad institucional, pero todavía no conocemos ningún caso semejante. Si se diera el caso, entonces la autoridad podría establecer una indemnización. Pero eso pertenece por ahora más a la cultura anglosajona.