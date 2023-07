Loza aclara que con pelea hablaba en términos ideológicos: No se preocupen, no voy a pegar a nadie





04/07/2023 - 17:13:01

Erbol.- Después de la polémica que se suscitó por sus declaraciones en el Trópico de Cochabamba, el senador Leonardo Loza dijo que fue tergiversado y que cuando mencionó palabras como “pelea” y “batalla” se refería en términos ideológicos. El pasado viernes, en un acto en Chimoré, Loza manifestó que el Ministro de Gobierno restituido había declarado la guerra el Trópico de Cochabamba y la gente del MAS, ante lo cual dijo que aceptaba el reto y manifestó: “bienvenidos a la batalla”. También pidió que la lucha sea como el Tinku “a puño limpio”, sin la Policía, sembrado de pruebas ni “mariconadas”. Este martes dijo que fue tergiversado por los medios de comunicación o por el Gobierno. Aclaró que con pelea se refería a términos ideológicos y que tampoco manifestó que tumbaría al Gobierno, sino a los “traidores”. “Si quieren batalla, si quieren pelea, esto hablando en términos ideológicos y políticos. Lamento que algunos medios o el propio gobierno hayan confundido. Yo dije y me ratifico: vamos a tumbar a todos los traidores, a la corrupción y al narcotráfico, no dije en ningún momento al gobierno”, afirmó en conferencia de prensa. “Si quieren pelea, en términos ideológicos, vengan dispuestos a batallar. Yo dije así como los Tinkus. No desafié a ninguna pelea física. Creo que se asustaron. No se preocupen, yo no voy a pegar a nadie, eso sólo ha sido tergiversado”, acotó el senador. Enfatizó, sin embargo, que considera como amenazante y chantajeando al desafío del Ministerio de Gobierno y que están dispuestos ante ello. Loza dijo que, tal como en los ’90 y los 2000 pudieron tumbar a “tiranías” de los gobiernos neoliberales, así como a lo que denominó “dictadura” de 2019, ahora sería “facilito” tumbar a los tardadores, corrupción y narcotráfico.