Arce plantea dejar el dólar, avanzar en el uso del yuan chino y en transacciones en moneda de cada país





04/07/2023 - 17:03:47

Al cerrar su participación en la 62 Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del Mercosur y Estados Asociados, el presidente Luis Arce informó en un balance que planteó dejar el dólar y “basarnos en el yuan chino”, además de realizar transacciones en las monedas de la región. “Nosotros hemos planteado que poco a poco vayamos dejando el dólar norteamericano para basarnos en el yuan chino, pero también fortalecer nuestras propias monedas, hacer transacciones en nuestras propias monedas”, explicó en Puerto Iguazú, ciudad sede de la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur). Ya en su intervención en el plenario de la Cumbre, afirmó que la región “se ve gravemente afectada por las restricciones impuestas por el sistema financiero del norte, que limitan las opciones de financiamiento, por lo que resulta necesario reducir la dependencia al dólar estadounidense y diversificar nuestras relaciones económicas”. En ese camino propuso “buscar alianzas estratégicas con otros actores internacionales, como China, en un bloque euroasiático y asiático que, organizados en los BRICS y otros mecanismos de integración, se proyectan como espacios de construcción de un nuevo orden económico mundial”. A inicios de junio, el embajador de China en Bolivia, Huang Yazhong, reveló que se estudia la posibilidad de abrir sucursales de entidades financieras chinas en el país, con el objetivo de mejorar las relaciones comerciales bilaterales. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó el 13 de junio que “vale la pena” tener en el país un banco que opere con yuanes, por el intercambio comercial que tiene Bolivia con China y la ventaja que representaría para los bolivianos. La relación comercial entre Bolivia y China a inicios del siglo XXI era incipiente, pero tomó impulso a partir del 2011, cuando las exportaciones superaron los $us 300 millones y las importaciones los $us 1.000 millones. El saldo comercial siempre fue deficitario para Bolivia. El 2022 se marcó un pico importante en el comercio entre ambos países, las exportaciones bordearon los $us 800 millones, y las importaciones bolivianas desde China superaron los $us 2.500 millones de dólares. Al primer trimestre de 2023, las ventas externas al país asiático registran un crecimiento del 19%, y las compras externas bajaron 7%, en relación al mismo período de la pasada gestión, apuntan datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Otro eje que destacó Arce de la propuesta que hizo al bloque del Mercosur fue la seguridad en las fronteras. Datos oficiales señalan que los países del Mercosur – Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (país que fue suspendido de este mecanismo) – cuentan con una extensión territorial de 14.869.775 kilómetros cuadrados, en la cual conviven diversos ecosistemas, tanto continentales como marítimos, que poseen una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo. Su población supera los 295.007.000 de personas con una diversidad formidable de pueblos y culturas, destacan datos de la Cepal. “Estos son los dos temas que yo rescataría, el tema económico y el tema del cuidado de nuestras fronteras”, apuntó Arce. ABI