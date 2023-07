Diputado Arce llora indignado por el cierre del caso ABC; Montaño lo ve desesperado y que se victimiza





04/07/2023 - 12:04:02

Erbol.- Luego de que la Fiscalía ratificó el sobreseimiento en el caso de presuntas coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el diputado Héctor Arce expresó su indignación hasta las lagrimas y denunció que existe un “Estado corrupto”, mientras que el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, considera que el legislador está desesperado y que trata de victimizarse. El diputado Arce calificó de “comparsa” a los fiscales que investigaron el caso ABC. Recordó que en un principio le decían que hasta agosto ya habría juicio, pero ahora liberaron de culpa a los implicados en el proceso. En este caso, el diputado denunció supuestas coimas que se habrían pactado para que la ABC favorezca a la empresa China Harbour Engineering Company, con la licitación de la carretera Sucre-Yamparáez. La Fiscalía desestimó el caso al considerar que no habría prueba suficiente, pero Héctor Arce aseguró que sí existen, como los registros de la reunión entre el gerente de la empresa china y funcionarios en una residencial en Sucre, donde habrían pactado cambiar hojas de la propuesta para la licitación; la falsificación de un poder notarial; el lavado de 14 millones de bolivianos a través de una empresa “fantasma” y el hallazgo de nueve millones en efectivo en un inmueble relacionado al empresario chino. También el diputado recordó que el propio ministro de Justicia, Iván Lima, difundió públicamente las irregularidades encontradas en este caso, por lo cual le reprochó que ahora se “esconda detrás de su escritorio”. En su conferencia de prensa, Arce llegó a las lágrimas al expresar su indignación por la aparente cobertura a este caso. “Si denunciar un hecho de corrupción va a implicar que demos la vida, lo vamos a hacer. Si eso va a implicar seguir perseguido, amenazado, lo vamos a hacer. No nos van a amedrentar, no os van a intimidar. El pueblo boliviano nos paga para hacer este trabajo”, exclamó Arce. Ya al borde del llanto, agregó: “siento una profunda decepción, una profunda frustración por este sistema de Estado corrupto, manipulado”. Montaño lo ve nervioso El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, consideró que el diputado Arce ha entrado en una “etapa de desesperación” y “ha estado insultando a las autoridades correspondientes”. También se sugirió pedir disculpas por sus acusaciones. “Siempre ha vivido de la función pública y esa es su desesperación, porque con este caso del cierre con toda seguridad las personas que han sido melladas en su dignidad, acusadas falsamente, van a tener la oportunidad de demostrarle a usted y de que usted los resarza también”, dijo Montaño sobre Héctor Arce. El Ministro de Obras acusó al diputado de “negligente” por apoyarse en su denuncia en el testimonio de un “testigo protegido”, que ya tenía antecedentes de irregularidades, como cuando fue filmado entregando dinero a un directivo de Cotel. “Tiene que cuidar su lenguaje diputado Héctor Arce. De lo contrario se va seguir metiéndose en problemas y va a seguir nervioso y va a querer seguro ahora victimizarse como siempre lo ha hecho”, afirmó. Dijo que con la decisión de la Fiscalía, el dietado Arce “queda de mentiroso” y afirmó que nadie hará casos a sus victimizaciones.