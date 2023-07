El Talibán ordena el cierre de todos los salones de belleza y peluquerías en Afganistán





04/07/2023 - 11:19:19

BBC.- El Talibán ordenó el cierre de los salones de belleza y peluquerías en Afganistán, la más reciente restricción que sufren las mujeres. El portavoz del Ministerio de la Prevención del Vicio y Promoción de la Virtud le dijo a la BBC que los negocios de esta índole tenían un mes para cumplir con esta nueva normativa a partir del 2 de julio, cuando se les informó la decisión. Las libertades de las mujeres se han visto drásticamente reducidas desde que el Talibán tomó el poder en 2021. Los talibanes han prohibido que las adolescentes y mujeres asistan a clases, gimnasios y parques, y más recientemente les han prohibido trabajar para Naciones Unidas. El grupo también ha decretado que las mujeres deben vestir de forma que solo se les vean los ojos, y que deben estar acompañadas por un familiar hombre si viajan a una distancia de más de 72 km. Las restricciones han continuado pese a la condena internacional y a las protestas de mujeres así como de activistas que hablan en su nombre. Cada vez son más las restricciones que se imponen a las mujeres en Afganistán. El cierre de los salones de belleza fue parte de una serie de medidas impuestas por el Talibán cuando estuvieron en el poder entre 1996 y 2001. Pero reabrieron en los años posteriores a la invasión de Afganistán liderada por Estados Unidos. Ahora, tras el regreso del Talibán al poder, permanecían abiertos, pero las vidrieras solían estar tapadas, y las imágenes de las mujeres afuera de los salones estaban cubiertas con pintura para esconder sus rostros. “El Talibán le está quitando los derechos humanos más básicos a las mujeres afganas”, le dijo a la BBC una mujer afgana que habló en condición de anonimato tras enterarse de la medida. “Están violando los derechos de las mujeres. Con esta decisión, están privando ahora a las mujeres de servir a otras mujeres. Cuando escuché la noticia, me quedé completamente en shock”. “Pareciera que el Talibán no tiene otro plan político que enfocarse en los cuerpos de las mujeres. Están tratando de eliminar a las mujeres de todos los niveles de la vida pública”.

“Noticia impactante” El gobierno del Talibán no explicó que lo llevó a imponer esta restricción, o qué opciones –si es que habrá alguna- tendrán las mujeres una vez que cierren los salones. Otra mujer afgana que pidió que no se revele su nombre dijo que sus amigas confirmaron el cierre de peluquerías en Kabul y otras partes. “Son más noticias impactantes para las mujeres afganas”, le dijo a la BBC. “Salí y vi que todos los salones de mi localidad ya estaban cerrados”.