Denuncian a director del Sernap por haber embarazado a una funcionaria y luego despedirla





04/07/2023 - 07:29:58

Los Tiempos.- Una exfuncionaria del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) presentó una denuncia contra el director ejecutivo de esa entidad, Teodoro Mamani, por acoso sexual, embarazo y despido de mujer embarazada. La denuncia fue presentada el 1 de junio de este año ante el ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez. El denunciado dijo que no se referirá al tema. "Desde que empecé a trabajar fui víctima de acoso sexual (el denunciado me acosaba por celular, personalmente y me amenazaba que si no consentía sus depravaciones me despediría), soy una persona de escasos recursos económicos. Fui manipulada psicológicamente y fui cediendo a sus depravaciones por mantener mi fuente laboral, llegamos a mantener relaciones sexuales varias veces por el lapso de siete meses, con el resultado final de un embarazo, al enterarse de mi estado me amenazó que si no abortaba me despediría", señala la primera parte de la carta que llegó a la ANF. Tras varios intentos, este medio de comunicación logró contactarse con Teodoro Mamani para tener una contraparte por la sindicación. Sin embargo, cuando se enteró del tema, evitó declarar y se limitó a decir: "no me voy a referir al tema, por favor". Luego colgó y apagó el celular. Las denuncias contra Mamani surgen desde el 2021, cuando la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) se declaró en emergencia ante la inacción frente al incendio en el Área Natural de Manejo Protegido San Matías, Otuquis en Santa Cruz y El Palmar en el departamento de Chuquisaca. Asimismo, denunciaron la destitución injustificada de los jefes de protección en atención, el manejo irregular de vehículos con radio base que estaban destinados al control de las reservas naturales y otros. Mamani fue ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) fue designado en ese cargo luego que el presidente Luis Arce asumió el mando del país, en noviembre de 2020, era uno de los dirigentes cercanos al exmandatario Evo Morales y parte del Pacto de Unidad.