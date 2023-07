Postergan hasta octubre la interpelación a Lima y el evismo cree que es por temor a otra censura





04/07/2023 - 07:11:09

Erbol.- El presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, notificó a la Cámara de Dipuados que se ha postergado hasta el 4 de octubre la interpelación contra el ministro de Justicia, Iván Lima, la cual debía realizarse este martes. El tema de la sesión consiste en los resultados de los procesos judiciales que se instauraron respecto a los hechos de 2019. Ante esa decisión, parlamentarios “evistas” consideraron que existe “miedo” de que otro ministro sea censurado, como ocurrió con Eduardo Del Castillo, por lo que el Gobierno buscó “salvar” a Lima. “Hay algo de temor en el Órgano Ejecutivo, después de lo ocurrido con el exministro de Gobierno, seguro piensan que van a correr con la misma suerte”, dijo el diputado Gualberto Arispe, que representa al trópico de Cochabamba. “Tienen bastante miedo al voto de los asambleístas, lamentamos esa situación”, acotó el diputado Daniel Rojas del MAS de Santa Cruz y que es interpelante. El diputado Freddy López, también del ala “evista”, consideró que, además de miedo, hubo un cálculo político, puesto que unos 10 parlamentarios del “arcismo” viajaron a China, con lo cual había más posibilidades de que dos tercios de los asambleístas presentes en una interpelación censuren al Ministro. Para suspender la interpelación, Lima argumentó que fue convocado a una reunión en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) en Chile. Sin embargo, el diputado López consideró que Lima no se presenta porque no tenía respuestas sobre temas como la cantidad de sentenciados por los casos Senkata y Sacaba. El diputado “evista” denunció que se ha querido engañar a la población con la versión de que Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho están encarcelados por las masacres, cuando en realidad tiene procesos por resoluciones contrarias a la Constitución y terrorismo. También cuestionó que el Ministro no iba a poder responder si se habían cumplido las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sobre los hechos de 2019.