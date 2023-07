COB y Pacto de Unidad ratifican respaldo al Gobierno: Exigen a legisladores aprobar leyes y convocan a un Gran Cabildo Nacional





04/07/2023 - 06:43:26

La Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad ratificaron este lunes su respaldo al Gobierno, exigieron a los legisladores aprobar las leyes paralizadas en la Asamblea y bajar a sus bases para rendir cuentas de su labor; además, convocaron a un Gran Cabildo Nacional en defensa de la democracia. Se trata de las principales conclusiones del pronunciamiento emitido al final de la reunión entre la dirigencia de las organizaciones sociales con el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, en la Casa Grande del Pueblo. “Se exige a los diputados y senadores no olvidar de dónde salieron y a quién representan y que, por mandato no solo constitucional, sino por decisión de sus organizaciones y pueblo, de donde ellos provienen, deben y tienen la obligación de aprobar los proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea Legislativa ya que es una necesidad para el pueblo boliviano”, cita el punto tres del pronunciamiento. Asimismo, les exigen a los legisladores “que bajen a sus organizaciones de procedencia para someterse a sus estatutos orgánicos, rendir cuentas y obedecer el mandato del pueblo boliviano y sus bases en general”. La decisión fue asumida luego de que el 27 de junio el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fuera censurado en la sesión legislativa con los votos de las opositoras Creemos, Comunidad Ciudadana y legisladores del MAS que responden al expresidente Evo Morales. Luego de cumplir con la destitución, en cumplimiento de la censura en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el 29 de junio el presidente Arce posesionó a Del Castillo como Ministro de Gobierno. En el encuentro, en la sede de las funciones del Órgano Ejecutivo, las organizaciones sociales determinaron realizar el “Gran Cabildo Nacional en defensa de nuestra democracia y defensa de nuestro Gobierno nacional, que promueve hoy la industrialización como generador de la mejora económica del país”. Además, las organizaciones sociales establecieron que, tanto el Pacto de Unidad y la COB tienen la responsabilidad de garantizar, de forma disciplinada y apegados a los estatutos orgánicos, “la disciplina sindical frente al paralelismo, divisionismo y desestabilización orgánica y social que generan malos compañeros con intereses personales y partidarios políticos”. En ese sentido, exigieron el “respeto a la estructura y vida orgánica de los entes matrices” e instruyeron someter a los indisciplinados “a los tribunales disciplinarios y de ética”. También ratificaron que, “cualquier determinación política nacional, debe salir desde las bases de forma concertada y orgánica” y en esa línea convocaron “al Encuentro Nacional Político Orgánico en un plazo que será fijado de manera interna y comunicado por los respectivos instructivos”. La cita, que aún no tiene fecha, será precedida de encuentros preparatorios a nivel municipal, provincial y departamental. El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, destacó la importancia de las resoluciones. Dijo que hay varias normas paralizadas en el debate legislativo, no solo vinculadas a créditos, sino a leyes sociales que benefician al país y a los trabajadores. Llamó a la reflexión a los diputados y senadores para no poner en riesgo el Proceso de Cambio que fue resultado de décadas de lucha del movimiento obrero y del pueblo boliviano. “No podemos permitir que se ponga en riesgo nuestro Proceso de Cambio”, demandó el máximo dirigente de los trabajadores al recordar el golpe de Estado de 2019 que produjo las masacres de Senkata y Sacaba con más de una veintena de víctimas mortales. “Ratificamos el compromiso de apoyo y respaldo al presidente y al vicepresidente para seguir profundizando el proceso de la industrialización. Las organizaciones sociales estamos firmes para defender nuestro proceso, estamos firmes para defender ante cualquier intento de desestabilización a nuestro Gobierno nacional encabezado por el compañero Luis Arce y el compañero David Choquehuanca” expresó. ABI