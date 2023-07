Empresa china que firmó convenio con YLB tiene interés en instalar una fábrica de vehículos en Bolivia





04/07/2023 - 06:34:21

La corporación Citic Guoan tiene “la firme intención” de ingresar en la generación de cátodos y baterías de litio, pero también se abrió la posibilidad de avanzar en la electromovilidad con una factoría de vehículos para su distribución en la región, informó el presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos. La china Corporación Citic Guoan, perteneciente a Citic Group de China, junto a la Empresa Uranium One Group de la Corporación Rosatom de Rusia, firmaron acuerdos para industrializar el litio en Bolivia. “En el tema de la electromovilidad, una factoría de vehículos en el país, ese es una tema de estudio y análisis que también lo vamos a hacer conjuntamente a la empresa Citic Guoan, para ver la viabilidad y factibilidad de implementar una factoría de vehículos para alimentar el mercado regional en primera instancia”, reveló en Bolivia Tv. El presidente Luis Arce destacó el jueves la inversión de $us 2.800 millones para consolidar la industrialización del litio boliviano con la firma de los convenios con empresas de Rusia y China, que intervendrán en los salares de Uyuni y Pastos Grandes, Potosí. “En enero habíamos hecho una firma de convenio con la empresa CBC por $us 1.400 millones de inversión y hoy (29 de junio) también, entre las dos empresas, tenemos un convenio con cada una de ellas para totalizar otros $us 1.400 millones aproximadamente, lo que hace que entre enero y junio de este año Bolivia ya está firmando acuerdos por $us 2.800 millones para la industrialización del litio”, destacó el presidente en ese entonces. El proceso de industrialización del litio inició en 2021 con la selección de tecnologías de extracción directa. En enero se firmó un convenio con el consorcio chino CBC (CATL BRUNP & CMOC) para la implementación de dos complejos industriales con la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en salares de Potosí y Oruro. Son cuatro plantas las que están comprometidas hasta el momento, cada una con capacidad de 25 mil toneladas.