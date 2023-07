A 26 años de su estreno, Thalia revela mensaje oculto en "Amor a la mexicana





03/07/2023 - 19:20:30

Quién.- Además de ser una de las cantantes mexicanas más reconocidas a nivel mundial, Thalia ha ganado más fama por el contenido original que comparte en sus redes sociales. Incluso, en varias ocasiones, ha provocado que algunas de sus publicaciones se conviertan en retos. Sin embargo, en esta ocasión, Thalia reveló un mensaje oculto detrás de su famosa canción Amor a la mexicana. A través de su cuenta de TikTok, Thalia compartió un video en el que revela una nueva perspectiva sobre la canción que lanzó en 1997. En el video que compartió en la plataforma, aparece la también actriz pintándose las uñas mientras se come un postre, cuando de pronto, se queda pensando mientras suena parte de la canción que según la esposa de Tommy Mottola, tiene un contexto sexual, que al parecer nadie había notado. “Yo viendo cómo les cae el 20 de mi canción de hace 26 años”, escribió Thalia. "El doble sentido es mi especialidad", tituló la publicación. La letra de 'Amor a la mexicana' En el fragmento que Thalia compartió, se podría interpretar en un contexto que describe un encuentro sexual, más allá de uno romántico. “Suavecito quiero, bien rudo lo quiero. Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón. Lento yo lo quiero, siempre más yo quiero. Quiero que me espante hasta perder la razón. Pura caña, puro amor”. Esta revelación provocó todo tipo de reacciones entre los seguidores de Thalia. Entre los comentarios que más destacan están los de incrédulos que confiesan que nunca le habían puesto tal atención a la letra, mientras que otros lo tomaron con humor, algo que también caracteriza a la cantante. "Recién logro entender la letra, qué pillina la Thalia jajaja", “Y yo cantándola a todo pulmón”, “Apenas me doy me cuenta de lo que dice y quedé sorprendida”, “Esa Thalia siempre sale con sus cosas”, son algunos de los mensajes que se pueden leer. Amor a la mexicana se lanzó en 1997 y se incluye en el album de la cantante que lleva el mismo nombre.