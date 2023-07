Arcistas y evistas admiten que hay una ruptura inminente y que el MAS se desangra





03/07/2023 - 18:56:22

El País.- Los diputados “arcistas” y “evistas” expresaron este lunes sus posiciones radicales y coincidieron en que la relación política entre el jefe de Estado, Luis Arce, y el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, sufrió una ruptura inminente hasta el punto de sostener que el partido se “desangra”. El diputado radical Daniel Rojas aseveró que tras la “restitución”, en su mismo cargo, al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, el jefe de Estado dio “la última puñada” en la espalda que derivó en una ruptura. “Sí, (es divorcio político confirmado). Esto ya es una ruptura inminente y quien ha dado una puñalada final, recalco, es el presidente del Estado para que hoy el MAS se desangre, pero vamos a levantarnos como el ave fénix”, aseguró Rojas. El oficialista subrayó que Luis Arce hizo oídos sordos a los llamados y recomendaciones de Morales; en ese sentido, indicó que hoy se conoce quién es quién. “Hoy quienes administran el Estado son usurpadores del MAS”, complementó. El “arcista” Rolando Enríquez Cuellar coincidió, por separado, con su colega de partido y reafirmó que la relación política entre Morales y Arce es irreconciliable porque el líder del MAS se dedica más a atacar al Gobierno. “No se puede conciliar, con golpistas, no se puede conciliar con traidores. Evo Morales es un golpista, nos ha querido tumbar. Evo Morales es un tirano que no permite nuevos líderes en el MAS, es irreconciliable (esa situación)”, subrayó. Cuéllar dijo que, si Morales quiere conciliar con el jefe de Estado, lo primero que tiene que hacer el exmandatario es renunciar a la Dirigencia Nacional del partido para que nuevos líderes suban a ese cargo. La división del MAS se profundizó después que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, fuera censurado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con votos de la oposición y los “evistas”, pero poco después fue destituido y nuevamente posesionado en su mismo cargo por el presidente del Estado. En medio de esta controversia, Arce y Morales coincidieron este fin de semana en Cuba. El mandatario llegó a la isla, según él, por una invitación de su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel, mientras que el jefe del MAS reveló el domingo que se encontraba en La Habana. Se afirmó que la intención del encuentro sería buscar una reconciliación, aunque no se confirmó ese hecho. El oficialista Juan José Jauregui afirmó que todos los que son parte del partido azul pertenecen al “proceso de cambio” y, bajo esa lógica, en algún momento tendrá que existir un jalón de orejas para que puedan comulgar en una sola posición. “Tenemos que entender, el suscrito es un soldado del ‘proceso de cambio’, obedezco a mis organizaciones y a la circunscripción de la cual vengo. Lo mismo, el resto de los candidatos y la representación de Arce y Morales obedece a los sectores sociales y ambos son soldados, un soldado está donde el pueblo dice”, subrayó Jauregui. La oficialista Virginia Velasco restó importancia a la situación política entre Morales y Arce y resaltó que actualmente el Gobierno trabaja en temas de gestión y en cómo generar más economía.