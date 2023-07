Envían a la cárcel a dos personas que pretendían sacar del país $us 200 mil y Bs 1,7 millones





03/07/2023 - 18:53:16

Erbol.- La justicia dispuso la detención preventiva para dos personas que pretendían sacar de Bolivia más de Bs1,7 millones y $us200.000, sin justificativo, con destino al vecino país del Perú. La información fue proporcionada por la mayor, Silvia Sandoval, jefa de la unidad de Ganancias Ilícitas de la Fuerza Anticrimen, quien además señaló que el sujeto debe cumplir la detención en el penal de San Pedro y la mujer en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, ambos por el lapso de tres meses. La mayor Sandoval señaló que se logró dar con estas dos personas a raíz de los operativos que se van realizando a nivel nacional para verificar el traslado de divisas. En ese contexto, los ahora imputados fueron sorprendidos en la frontera Desaguadero con los altos montos de dinero que, según la jefa policial, no pudieron ser justificados, razón por la cual se los puso a conocimiento del Ministerio Público. Según el reporte policial, los mismos pretendían sacar el dinero oculto en un aguayo y no sería la primera vez que realizan este tipo de actividades ilícitas. El caso fue desarrolla por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.