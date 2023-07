Mi renta era Bs 1.500 y ahora 900: Jubilados denuncian reducción de sus pensiones con la Gestora





03/07/2023 - 18:36:39

El País.- Cientos de jubilados se apostaron en afueras de la Gestora Pública Social de Largo Plazo, en la calle Reyes Ortiz de la ciudad de La Paz, para reclamar que sufrieron una disminución en sus rentas, entre otras irregularidades. Un funcionario admitió que es culpa de la Gestora, pero prometió que lo resolverán pronto. Una señora de la tercera edad se acercó al funcionario que se encontraba en puerta de la Gestora Pública para reclamar que percibía Bs 1.500 por su jubilación, pero ahora le redujeron a Bs 900. “Cuando una disminución hay en su renta en este mes, es por el problema de Senasir (Servicio Nacional del Sistema de Reparto). Nosotros hemos tenido un problema en nuestro pago, la fracción de Senasir no se ha abonado por un error nuestro, de la Gestora. Esa fracción que no se ha abonado se le va a reintegrar a su cuenta, en este estos días”, fue la respuesta que un funcionario le dio a la señora afectada. El gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, indicó a este medio que tendría que “ver el caso” de cada uno de los beneficiarios para ofrecer una explicación certera, pero aseguró que ya se comunicaron con el Senasir para resolver el tema. “No debemos olvidar, la compensación de cotizaciones es un beneficio para todos aquellos que han trabajado antes del año 97. Se les paga con normalidad; si existiese algún tema, nosotros tomamos contacto con Senasir para resolver el caso puntual que se pueda presentar”, explicó Durán y aseguró que todo avanza con normalidad. Entre la multitud, otras dos personas contaron a este medio que también notaron la reducción en sus pensiones. Uno de ellos manifestó que con la AFPs no tenían estos desfases y calificó como una excusa el argumento de la Gestora porque el anterior mes no tuvo la reducción de su pensión como ahora. “Somos personas de la tercera edad, nos dicen que esperemos una semana (…) ellos se han metido a las arcas de nuestros aportes, es una caja chica de los masistas. Me dijeron que espere hasta el miércoles”, protestó el jubilado. Desde 1 de julio, los jubilados y derechohabientes pueden realizar el cobro de pensiones correspondientes a junio a través de las ventanillas en las entidades financieras habilitadas a nivel nacional. Otras quejas Una persona reclamaba cuándo le depositarían su pensión de junio, la respuesta que recibió fue que espere hasta el miércoles. Otra usuaria denunció que no puede realizar el trámite de pensión por muerte desde mayo. Una señora realizó el trámite de su jubilación en abril en las AFPs, pero, con la llegada de la Gestora, sus datos fueron transferidos a la entidad estatal. Con el destino incierto, le pidieron volver el 3 de julio y hoy otra vez no tuvo una respuesta positiva. “La información que se tenía en AFPs hasta abril, todavía está en migración a la Gestora; por eso no tenemos la información, va a tardar este mes más”, le respondió un funcionario. El gerente de la Gestora Pública, al ser consultado sobre estos temas, indicó que a veces se tiene variaciones porque tal vez algunas personas están trabajando en alguna entidad del Estado, pero aseguró que todos los casos particulares lo están resolviendo en el día.