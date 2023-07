Fiscalía ratifica sobreseimiento del caso coimas en la ABC y da por concluido el proceso





03/07/2023 - 18:21:07

Erbol.- La Fiscalía Departamental de Chuquisaca, mediante una resolución jerárquica, desestimó impugnaciones y ratificó el sobreseimiento en el caso de presuntas coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por lo cual dio por concluido el proceso penal levantando los cargos contra 12 personas. La resolución de fecha 30 de junio dispone ratificar el sobreseimiento de los imputados y “la conclusión del proceso, debiendo procederse a la cesación de toda medida cautelar dispuesta en su contra, así como la cancelación de sus antecedentes penales respecto a la presente causa”. En este caso, la denuncia fue presentada por el diputado Héctor Arce, sobre el presunto cobro de soborno millonario de parte de funcionarios de la ABC a cambio de favorecer a la Empresa China Harbour Engineering en la adjudicación de la carretera doble vía Sucre-Yamparáez. En el marco de este proceso, varios funcionarios de la ABC fueron cautelados, así como el gerente de la empresa china, sin embargo, en mayo la comisión de fiscales emitió el sobreseimiento, bajo el argumento de que no había prueba suficiente . La resolución jerárquica ratifica que “no existen elementos de prueba para que de forma razonable se fundamente una acusación fiscal”. En su momento, el diputado Arce habría criticado la decisión de la Fiscalía, porque considera que existen pruebas contundentes, como los registros de visitas al hotel el Sucre donde se habrían reunidos los implicados para cambiar documentos de la licitación, las irregularidades del poder notarial que presentó el empresario chino y el monto de 9 millones de bolivianos en efectivos que fueron encontrados en un inmueble. En la resolución jerárquica de la Fiscalía se menciona que habían presentado impugnaciones el Viceministerio de Transparencia y el Ministerio de Obras. Al diputado Arce sólo lo menciona como denunciante, sin embargo, el 31 de mayo el legislador informó que había formalizado la presentación. El abogado de uno de los implicados, Frank Campero, señaló que con esta decisión de la Fiscalía “definitivamente procede al archivo de obrados y bajo ese contexto ya no habría más que investigar al respecto”. “Ya no hay más proceso abierto en contra de los ahora imputados y los mismos ya tiene la posibilidad de pedir el resarcimiento del daño, porque han sido falsamente denunciados por ese lado”, dijo el abogado.