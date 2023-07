TCP tiene hasta agosto para dictar sentencia sobre preselección para judiciales, urgen acelerar fallo





03/07/2023 - 18:15:27

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene hasta agosto para emitir su sentencia sobre el recurso que paralizó el proceso de preselección de candidatos judiciales, por lo que urge que los magistrados aceleren su fallo y no esperen que se cumplan los plazos, afirmó este lunes la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, la senadora del MAS Patricia Arce. El 27 de junio, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, consideró necesario que el Legislativo emita hasta el 6 de julio la nueva convocatoria de preselección de los aspirantes a las elecciones judiciales, para que en diciembre se realicen las elecciones y en enero sean posesionadas las nuevas autoridades. Arce reveló que el 31 de mayo fue sorteada la sala que resolverá la acción de inconstitucional abstracta presentada por el diputado de Creemos Leonardo Ayala y que frenó el proceso de preselección para las elecciones judiciales. “El 31 de mayo se ha sorteado la sala, (desde entonces) tiene 45 días (el TCP) para poder dictar (su sentencia), porque dicen días hábiles; estaríamos (teniendo la sentencia) el 2 de agosto”, explicó Arce en la sesión de la Comisión Mixta convocada para tratar este lunes el reglamento con vista a retomar el proceso de preselección de candidatos. Vargas consideró que hasta el 6 de julio se debe lanzar la nueva convocatoria, “para que puedan contar (en la Asamblea Legislativa) con 60 días que la ley prevé para llevar adelante el proceso de preselección y el Órgano Electoral tenga los 100 días para organización el proceso de votación”. De acuerdo con Vargas, el Órgano Electoral Plurinacional debería recibir hasta el 5 de septiembre la lista de los candidatos preseleccionados para las elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura. “La fecha límite para organizar y llevar adelante el proceso electoral, a criterio técnico del suscrito vicepresidente, tendría que ser el 3 de diciembre; sin embargo, este tema va a ser analizado por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral”, aclaró el vocal en ese entonces. No hubo unidad de criterios respecto a la retoma del proceso en la Comisión. El diputado del MAS Juan José Jauregui afirmó que no corresponde tratar un nuevo reglamento ni convocatoria, en tanto el TCP resuelva la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por Ayala y que frenó la labor el 28 de abril. Advirtió que los integrantes de la Comisión estarían cometiendo “un delito” de retomar el trabajo, pues está vigente la medida cautelar del TCP. En respuesta, Arce alertó que la Comisión también tendrá que enfrentar una causa si no cumple con su competencia constitucional y retoma el proceso de preselección y le garantiza al país nuevas autoridades judiciales en enero de 2024. “¿Qué vamos a hacer si se llega el 3 de enero y no podemos (posesionar a las nuevas autoridades)?”, cuestionó la senadora y presidenta de la Comisión Mixta de Constitución. Por mandato de la Ley 1513, el Legislativo tiene 60 días para realizar el proceso de preselección y el Tribunal Supremo Electoral, 100 días para organizar y realizar las elecciones judiciales. En el proceso electoral deben elegirse a los integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Las nuevas autoridades deben tomar posesión de sus cargos en enero de 2024. ABI