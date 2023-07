Mario Vargas Llosa fue hospitalizado con COVID





03/07/2023 - 12:45:06

Infobae.- El novelista peruano-español Mario Vargas Llosa, de 87 años, está hospitalizado por COVID desde el sábado pasado, lo que supone la segunda vez que el escritor es ingresado por esta enfermedad, informaron este lunes sus hijos en un mensaje de Twitter. El escueto comunicado firmado por Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa confirmó que el premio Nobel de literatura (2010) “está hospitalizado desde el sábado tras habérsele diagnosticado el covid-19″, aunque no precisan la ciudad en que se encuentra, y aseguraron que lo hacen público “en vista del interés de los medios por el estado de salud” del literato. El veterano escritor estuvo en Perú hace algunas semanas atendiendo actividades privadas, ocasión en la que se vio acompañado de sus hijos y su ex esposa Patricia Llosa. Sin embargo, Vargas Llosa reside habitualmente en Madrid, donde pasa largas temporadas. El viernes, un día antes de su internación, participó en el Foro Atlántico en Madrid, donde entró y se retiró caminando con un bastón en mano, pero sin usarlo. Allí ofreció un discurso, en un encuentro en el que participaron varios ex presidentes de América Latina, como el argentino Mauricio Macri, el chileno Sebastián Piñera, el mexicano Felipe Calderón y el paraguayo Santiago Peña. En abril 2022 ya había sido hospitalizado por COVID en Madrid, en un proceso de varios días que evolucionó favorablemente. Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, en 1936 y es autor de obras como “La ciudad y los perros” y “La fiesta del Chivo”. Además del Nobel, ha ganado otros premios como el Cervantes (1994) y el Príncipe de Asturias de las Letras (1986). Sus hijos agregaron en el comunicado que “está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por su familia” y rogaron a los medios de comunicación “respetar en estos momentos su privacidad”.