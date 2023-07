Diplomáticos de carrera despedidos presentan demanda por $us7 millones ante la CIDH





03/07/2023 - 12:29:57

Erbol.- Los diplomáticos de carrera, despedidos cuando asumió el actual Gobierno, presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que busca una reparación de siete millones de dólares. “Fundamentalmente no es un tema de espacios laborales, es para mostrar cómo se ha vulnerado la carrera diplomática en Bolivia, cómo hemos dejado indefenso al país en su relacionamiento internacional”, dijo el representante Javier Vizcarra. Indicó que más de 100 diplomáticos de carrera fueron despedidos hace dos años y medio. Señaló que ya han agotado instancias en el país, después de haber acudido incluso al Tribunal Constitucional. El representante sostuvo que los diplomáticos sufrieron la vulneración de sus derechos por el despido injustificado, además por no haber gozado del debido proceso en el marco de una justicia que no es independiente. Además, denunciaron que fueron condenados casi a una “muerte civil”, porque desde su despido no pueden encontrar trabajo en ninguna institución pública ni organismos especializados, puesto que estarían marcados en "listas negras". Los demandados son el canciller Rogelio Mayta, el director administrativo de la Cancillería, Fernando Magnani, los magistrados René Espada y Gonzalo Hurtado, entre otros. El dirigente de los diplomáticos despedidos explicó que, si bien la demanda conlleva una suma importante, el Estado postreramente podrá hacer una acción de repetición, con la cual se podrá cobrar ese dinero a los funcionarios que vulneraron sus derechos. Según recordó, el canciller Mayta justificó los despidos bajo el argumento de que no hay carrera diplomática. Ante ello, el representante dijo que la carrera diplomática está en las leyes.