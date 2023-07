Perro pide ayuda a un transeúnte para salvar a su compañero atrapado debajo de una trampilla





03/07/2023 - 09:40:56

En las redes sociales se hizo viral el fragmento de un video en el que un perro pide ayuda a un humano para salvar a su compañero que se había caído previamente por una trampilla. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento en que los dos caninos pasean por una aparente zona industrial de una ciudad no revelada cuando uno de ellos pisa una trampilla entreabierta y cae en su interior. Posteriormente, el otro trató de llamar la atención de un transeúnte que se encontraba en el lugar, dando vueltas a su alrededor, y lo guió hasta el área en donde estaba su compañero. Afortunadamente el hombre entendió la situación y logró rescatar al animal. Tras la repercusión de la publicación, se supo que el video, filmado a principios de junio, en realidad tenía una duración de dos horas y se descubrió que el perro esperó durante mucho tiempo hasta encontrarse con alguien. Pero durante todo ese momento nunca abandonó a su amigo que yacía atrapado debajo de la trampilla. Well, it's a long video. But the dog never left his brother behind. He waited patiently until....❤️https://t.co/80nGB2eBof pic.twitter.com/El5VKGbpcP — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) July 1, 2023