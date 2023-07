Gobierno rechaza publicación de Milenio y afirma que el país tiene estabilidad y crecimiento económico





03/07/2023 - 09:12:40

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, rechazó la publicación de la Fundación Milenio y afirmó que el país tiene estabilidad y crecimiento económico, con la tasa de inflación más baja. “El informe de la Fundación Milenio es simplemente descriptivo y muy parcial, no sé de dónde habrán generado una información en la que señalan que la economía el año 2022 estaría creciendo en 0,2%, cuando en realidad hemos demostrado que Bolivia creció en 3,5% el año 2022, obviamente, no compartimos ese informe de Milenio”, señaló en contacto con el canal estatal. En dicha publicación se cuestionan el nivel de crecimiento económico alcanzado en 2022. Según la autoridad gubernamental, entidades como Milenio “emiten informes parciales con otros fines”. “Por eso informamos de forma clara y hacemos conocer a la población boliviana que tenemos crecimiento económico, estabilidad de precios, estamos reduciendo la pobreza y son elementos que se están obteniendo desde el año 2021 hasta la fecha”, remarcó. El viceministro recordó que Bolivia es el país que más invirtió en relación al Producto Interno Bruto (PIB) en 2022 y para este año se perfila una inversión por más de $us 4.000 millones en proyectos de infraestructura y proyectos de industrialización. También rechaza perspectiva de Moody’s El viceministro también rechazó el reciente informe de la calificadora de riesgo Moody’s que asignó una perspectiva negativa a Bolivia, porque lo considera sesgado debido a que ignora las variables macroeconómicas que contribuyen a la estabilidad del país, los niveles alcanzados en cuentas externas y el crecimiento económico logrado, pese al contexto internacional adverso. Según el Ministerio de Economía, la calificadora de riesgo Moody’s confirmó, el 1 de julio, la calificación comunicada en marzo, porque las intensas presiones de liquidez externa que se observaron a principios de año disminuyeron y respaldan la capacidad del Estado para pagar sus pagos de deuda externa. “No compartimos con la perspectiva negativa que ellos nos califican porque no consideran muchas variables económicas positivas que hemos tenido como resultado del Modelo Económico Social Comunitario Productivo desde el año 2021 hasta la fecha”, indicó Mamani. Al parecer –señaló el viceministro—la calificadora quiere desconocer que Bolivia el año 2020 tenía un crecimiento negativo de -8,7%, pero en 2021 el país creció en 6,1%, y el 2022 con 3,5%.



Además, para 2023, el Banco Mundial (BM) proyectó que con una tasa de 2,5%, Bolivia estará entre las tres economías de la región que más crecimiento tendrá. “Son temas que no considera Moody’s, además que tenemos la inflación acumulada al mes de mayo, la más baja de Sudamérica con 0,6%, cuando otros países no están en la misma situación”, agregó. La estabilidad de precios en el mercado interno boliviano se debe a las políticas de subvención de hidrocarburos y alimentos que permiten que los precios de los combustibles sigan estables para mantener el poder adquisitivo del salario de los bolivianos. De igual forma, el viceministro hizo notar que la calificación de Moody’s se emite en un contexto en el que el Estado boliviano suscribió convenios con empresas chinas y una rusa para industrializar el litio. “Es curioso que cuando firmamos los convenios para hacer los estudios para la industrialización del litio y firmamos el convenio con China, Moody’s saca un informe bajando la calificación riesgo país cuando en las perspectivas de crecimiento económico estamos controlando la inflación y estamos reduciendo el déficit fiscal, estamos reduciendo la tasa de desempleo y por consiguiente estamos reduciendo la extrema pobreza” dijo. Otros elementos del informe De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, el informe de Moody`s no toma en cuenta los avances en la implementación de los proyectos que ya iniciaron en gestiones anteriores que comenzarán a generar ingresos y divisas para el país. Actualmente, existe una reducción en la presión de la liquidez por las Reservas Internacionales Netas (RIN) con la promulgación de la Ley 1503 de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las RIN. La reglamentación a esta normativa será presentada en los próximos días. Las RIN presentarán una variación positiva respecto a 2022 por el incremento de las exportaciones de productos como la urea, carbonato de litio, hierro y productos no tradicionales, además de la potencial exportación de energía eléctrica para el segundo semestre de 2023. A ello se suman los ingresos por desembolsos de préstamos para continuar el proceso de reactivación económica, así como el apoyo al sector exportador, así como la ejecución de proyectos que permitirán la sustitución de importaciones, específicamente de carburantes líquidos. En cuanto a la política fiscal en Bolivia, que es contracíclica, la misma siguió con la implementación de un conjunto de medidas de impulso a la demanda interna, como el nivel de inversión pública ejecutado y dio continuidad a la ejecución de proyectos estratégicos importantes como la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, la planta de Producción de Fertilizantes, el Complejo Industrial para la Producción de Acero y la industria de biocombustibles.