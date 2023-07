Sigue la escasez, el dólar blue se instala en la economía nacional





03/07/2023 - 06:25:37

El País.- A seis meses de haberse generado aquella suerte de “escasez” de dólares, esta situación aún no se ha normalizado en el país, por el contrario, da dado lugar a que se acentúe el “dólar blue” en la economía boliviana. Pues la compra-venta de la divisa americana se mueve en el mercado negro hasta por 7,60 bolivianos la venta y 7,40 la compra, cuando el Banco Central de Bolivia (BCB) establece que la venta a Bs 6,96 y la compra a Bs 6,86. Hasta el mes de junio, la divisa americana en Tarija se conseguía entre los 7,40 a 7,70 en algunas casas de cambio situadas sobre la calle Bolívar y Daniel Campos. Lo que dejaba entrever la falta de controles por parte de las autoridades para evitar la especulación de dólares. La situación no es diferente en departamentos del eje central del país, como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. En este último, un reportaje del diario nacional ANF, da cuenta que es alta la demanda de la divisa americana, ya que en algunos casos la población debe programar su reserva para poder conseguir dólares. De casi 15 casas de cambio visitadas por ANF en La Paz, solo en una, ubicada en la Pérez Velasco, se indicó que tenía un poco más de $us 2.000, pero debía cambiarse de forma rápida u otro interesado se lo llevaría. El vendedor hizo el cálculo y dijo que la venta estaba a Bs 7,60; es decir, 15.200 bolivianos. En caso de que este cambió se hubiera efectivizado, esta casa de cambio hubiera ganado Bs 1.280 más que lo oficial. Desde finales de febrero empezó la escasez del dólar en el mercado boliviano. Debido a esto, algunos librecambistas venden hasta en Bs 7,80. Mientras que los bancos privados comenzaron a limitar y a restringir la venta de la divisa estadounidense. Justamente el BCB no emite los reportes semanales de las Reservas Internacionales desde el 8 de febrero. Hasta esa fecha, las reservas internacionales en divisas (dinero) llegaron a $us 372 millones, con relación al 24 de enero que alcanzaba a $us 620 millones. El 26 de febrero, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) advirtió con acciones penales contra quienes “divulguen información falsa” sobre la escasez de dólares. No obstante, las denuncias eran imparables, y la crisis por la falta de dólares fue en escalada; además se registró largas filas en puertas del BCB. En su informe de dos años y medio de gestión – el 9 de mayo- el presidente Luis Arce admitió que Bolivia atraviesa problemas de liquidez de dólares y aseguró que esa dificultad será superada con la aprobación de la ley del Oro. Ya pasaron casi dos meses desde ese anuncio y la situación persiste en el mercado negro y a gusto de los que manejan la moneda estadounidense.