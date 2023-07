Surgen alternativas al MAS con miras a las elecciones presidenciales de 2025





03/07/2023 - 06:16:00

Los Tiempos.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) comenzó anticipadamente el proceso de electoralización con miras a las elecciones presidenciales de 2025 y paralelamente surgen propuestas nuevas que pretenden ser una alternativa al MAS, coinciden analistas políticos. A dos años de las elecciones presidenciales, se vive un ambiente electoralizado por las dos fracciones del MAS: la línea radical del expresidente Evo Morales y la renovadora de Luis Arce Catacora. Para el politólogo Franklin Pareja, las nuevas fuerzas políticas recién están en la etapa de formación, a diferencia del MAS, que es un partido político establecido. “El surgimiento de las conformaciones políticas es tardía si tienen en mira participar de los comicios en 2025 porque se tiene que construir una fuerza política con más tiempo de anticipación”. Pareja explica que estas conformaciones políticas son la natural consecuencia de una ausencia de opciones y ante el inexistente sistema de partidos políticos. “Los partidos han sido sustituidos por las agrupaciones ciudadanas lo cual fue un error”. Entre algunas de las propuestas políticas nuevas están Tercera República, Tercer Sistema y Unidad en la Diversidad para la Integración Nacional, todas tienen en común el interés de terminar con el régimen actual del MAS. El politólogo Walter Pol no ve propuestas claras en las nuevas alternativas ni programas que respondan a las necesidades urgentes que vive el país y sólo visualiza la intención de llegar al poder. En tanto, Pareja habla de la falta de una postura ideológica y califica de generalidades las nuevas propuestas. “No creo que nazcan con mucha esperanza de vida porque se unen al calor del momento y al calor de la coyuntura, pero luego se van desvaneciendo o se desmarcan como sucede ahora en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, sostiene el politólogo. Tercer Sistema El vicepresidente del Movimiento Tercer Sistema en Cochabamba, José Carlos Sánchez Verazaín, habla del trabajo sostenido que realizan desde su nacimiento, la articulación a nivel nacional para estructurar el partido para las elecciones nacionales en 2025. Considera que son la alternativa para hacerle frente al Movimiento Al Socialismo en las próximas elecciones presidenciales. Se definen como un partido que no es de derecha ni de izquierda, que se respalda por una amplia militancia rural. “Busca que no haya abusos, que no exista ese comunismo radical de izquierda y tampoco los atropellos de extrema derecha, es decir es un partido de centro que busca que haya unidad en Bolivia”. Entre sus preceptos está el rechazo a toda forma de discriminación y racismo. Destaca los resultados de las elecciones subnacionales de 2021 en los que logró asambleístas departamentales, alcaldías y concejales. Tercera República Virginio Lema, uno de los integrantes de Tercera República, señala que los postulados principales son recuperar los valores de la patria, hogar, libertad, trabajo y honestidad. “Es en contraposición al Estado Plurinacional por considerarlo fallido y corrupto”, señala. Lema habla de la multiculturalidad en reemplazo de la plurinacionalidad. “Nuestro propósito de existencia es buscar la unidad porque sabemos que nos enfrentamos a un monstruo muy poderoso”, precisa. Proponen convocar a unas internas ciudadanas para la elección de sus candidatos inminentes, “menos los inscritos en el MAS”. “Se trata de tomar el poder mediante la democracia y que esa toma de poder permita a los bolivianos cambiar de verdad y para siempre”, enfatiza Lema. Plataformas 21 F Omar Sánchez, representante cochabambino de plataformas cívicas y ciudadanas por el 21F y ahora de Unidad en la Diversidad para la Integración Nacional, señala que hay importantes avances en la conformación de esta nueva opción política. “Lo importante en este momento es construir desde abajo, desde los barrios, lo que va a ser una estructura política en defensa de los bolivianos, ya estamos en ese camino”, señala. Menciona también que se cerraron acuerdos con diferentes sectores de la población y organizaciones de la sociedad civil destinado a fortalecer un bloque de unidad con miras a los próximos comicios generales. Adelanta que entre octubre y diciembre de 2024 convocarán a las primarias ciudadanas. “Vamos a convocar a la ciudadanía para ver cuál va ser el candidato de la unidad y el que reciba el apoyo de las plataformas”, indica. El senador del MAS Leonardo Loza menciona que junto al expresidente Evo Morales se viaja constantemente por todo el país difundiendo acerca de los alcances del Instrumento Por la Soberanía de Los Pueblos. En mayo de este año, el ampliado ordinario de la Federación de Comunidades Interculturales Carrasco Tropical proclamó a Evo Morales como su candidato presidencial para las elecciones de 2025-2030 “por haber realizado cambios trascendentales durante 14 años de gobierno”.