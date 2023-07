YLB tendrá 100% de control sobre las cuatro plantas EDL de producción de carbonato de litio





02/07/2023 - 18:40:58

La empresa estatal YLB tendrá el 100% de control sobre las cuatro plantas de producción de carbonato de litio grado batería, con tecnología EDL (Extracción Directa del Litio), afirmó este domingo el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina. En contacto con el canal estatal, la autoridad indicó que Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) tendrán el control soberano, en la etapa de construcción, operación y comercialización, de esas cuatro plantas, que se construirán en el país, a través de tres convenios firmados con empresas chinas y una rusa. “YLB tiene el control del 100 por ciento del proyecto; es decir que cuando se construya las plantas son de propiedad de YLB, 100 por ciento la producción; por lo tanto, también es de propiedad de YLB”, dijo. Aclaró que, en función a la legislación vigente, “en ningún momento hay una participación societaria” con las empresas extranjeras que construirán las plantas, lo cual es importante que la población boliviana conozca. “En ningún momento nosotros caemos en algún esquema de que esto quede fuera del control de la cadena. Lógicamente, en ese proceso, ¿qué se reconoce?, se reconoce la inversión, al inversionista, porque lógicamente hay un capex que es todo el equipamiento, toda la infraestructura que hay que pagarla y YLB va a pagar con la producción”, explicó. Agregó que YLB se encargará de que las plantas operen al 100% y reconocerá todos los costos relacionados al opex u operación y mantenimiento, por lo que el producto final, en este caso el carbonato de litio, es definido por la empresa estatal para su comercialización. “Yacimientos de Litio Bolivianos define a quién se va a vender, cuáles son las condiciones y cómo se va a vender el producto (carbonato de litio), me refiero a las condiciones logísticas, comérciales”, enfatizó el ministro. Según Molina, países vecinos solicitaron que YLB comparta su experiencia sobre su “modelo de negocios soberano”, que beneficia tanto a la empresa extranjera que invierte, como a la población y al Estado. En enero de este año, YLB y el consorcio chino CBC (Catl Brunp & Cmoc) firmaron un convenio para emplazar dos plantas, con tecnología EDL, de producción de carbonato de litio, ambas de una capacidad de hasta 50.000 toneladas (t) por año, es decir 25.000 t cada una, con una inversión de $us 1.400 millones, en Uyuni y Coipasa, en Potosí y Oruro, respectivamente. La semana pasada, la empresa estatal y la Corporación Citic Guoan (perteneciente a Citic Group de China) y la empresa Uranium One Group (perteneciente a la Corporación Rosatom de Rusia) también firmaron un convenio. Este convenio, de igual modo, compromete $us 1.400 millones para la construcción de dos plantas, con tecnología EDL, de producción de carbonato de litio, de una capacidad de hasta 50.000 t anuales de capacidad entre ambas, también 25.000 t cada una, en las localidades de Pastos Grandes y Uyuni, en Potosí. ¿Qué es carbonato de litio? El carbonato de litio es una materia prima para la fabricación de baterías y ante la creciente producción de vehículos eléctricos, la demanda de éste y otros derivados de litio se disparó en el mercado internacional. Actualmente, Bolivia tiene 21 millones de toneladas de litio en Uyuni, Potosí. Con ese volumen, se mantiene como el país con mayores reservas del metal, que se incrementarán con la exploración y cuantificación en los salares de Pastos Grandes y Coipasa. ABI