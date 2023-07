Su esposo la amenazó por audio con liquidarla, fue a la FELCV y le dijeron que vuelva el lunes





02/07/2023 - 18:37:20

Opinión.- Después de recibir una fuerte golpiza que la dejó lastimada física y emocionalmente, Leticia C.M. quiso presentar la denuncia formal en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). Sin embargo, según su versión, la respuesta que le dieron allí ha sido que “regrese el lunes”. En pareja con Limbert LL.V., Leticia acusa haber sido blanco de agresiones por parte de este sujeto desde 2013. Han sido años de violencia de todo tipo para la mujer que vive en El Alto junto a sus tres hijos. Contó que ha pedido ayuda en distintas ocasiones, que no calló. No obstante, el respaldo no fue efectivo. Cansada de los vejámenes, decidió poner fin a la relación a fines de mayo, tras sufrir una severa golpiza que pudo terminar en feminicidio, de acuerdo con lo descrito por ella en nota con Wara TV Señal Digital. Y, desde entonces, las amenazas de muerte se volvieron recurrentes. La última llegó mediante un audio. Limbert le envió el mensaje de voz al celular de una de las hijas de Leticia, de apenas 15 años. “Dile a la señora que no ande sola, porque sabes que donde sea la voy a (inentendible)… La voy a eliminar. La voy a bajar. Me va a valer, le voy a puntear, m… Con eso va a estar feliz”, se escucha decir en el audio, atribuido al sujeto. Leticia contó que ese material llegó el viernes. Un día después, es decir, ayer sábado, ella se dirigió a la FELCV para pedir auxilio. Fue entonces que se encontró con la negativa. “Fui a la FELCV, pero me dijeron que me iban a atender lunes, todavía, porque hoy (por ayer sábado) no pueden hacer nada porque sábado es, y mañana, también, es domingo. No sé qué más puedo pedir. Quisiera ayuda a la Defensoría de la Niñez y Defensoría del Pueblo, por favor”, suplicó la señora. “Tengo amenazas que me va a liquidar, que me va a matar, dice… No será mañana pasado, dice, el audio”. No solo lidia con las agresiones continuas, sino que también transita la enfermedad del cáncer. Por fortuna, va evolucionando de la dolencia.