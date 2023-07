En una década, el contrabando movió $us 26.764 MM





02/07/2023 - 18:28:41

La Razón.- El contrabando en Bolivia es como una bola de nieve que sigue creciendo día a día. Según el “Estudio del contrabando en Bolivia” presentado por la Cámara Nacional de Industrias (CNI), en una década el ilícito movió $us 26.764 millones (MM). Un crecimiento de 44% entre 2013 y 2022, según los datos de la CNI. El diagnóstico fue elaborado en base a cifras y estimaciones de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Además, se comparó y validó los datos con base en estudios de la Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo (Cainco) de Santa Cruz y Euromonitor-CBN. Según ese estudio, en una década el contrabando creció en 44% y el ingreso ilegal de mercadería sumó $us 27.764 millones, al haber pasado de $us 2.319 millones en 2013 a $us 3.331 millones en 2022. Solo en 2014 se registra un leve descenso en la cifra. De $us 2.319 millones en 2013 bajó a $us 2.011 millones. De ahí en más, los números se dispararon (ver gráfico Contrabando-millones de dólares) hasta superar los $us 3.000 millones en 2022. “El principal problema de la industria nacional ‘Hecho en Bolivia’ es el contrabando, que va desde el organizado hasta el ‘hormiga’ y el camuflaje de carga”, se lee en el documento. El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, dijo en varias oportunidades que el contrabando en Bolivia es ya un delito que puede ser considerado como crimen organizado. “El contrabando hoy por hoy ya es un crimen organizado y ha dejado de ser un contrabando hormiga para hacer clanes familiares, para hacer mafias organizadas, que afectan y dañan a Bolivia”, reclama constantemente. El “Estudio del contrabando en Bolivia” revela que uno de los problemas que incide en el crecimiento del contrabando tiene que ver con la mayor devaluación de monedas en vecinos como Argentina, Perú y Chile, los países de la región de donde más productos ingresan ilegalmente al país. PIB Según los industriales del país, el movimiento económico del contrabando en 2022 representa el 7,96% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año de Bolivia ($us 44.315 millones). “Es un mes de la producción total de Bolivia”, compara el informe. En 2012 los $us 2.360 millones representaba el 7,71%% del PIB de ese año y en las dos siguientes gestiones fue disminuyendo el impacto hasta 2020 cuando se disparó y alcanzó la cifra más alta de la década: 8,08% del PIB boliviano (ver gráfico Contrabando respecto al PIB). El informe revela que el impacto del contrabando con relación al PIB nacional en 1999 alcanzó a 12,06%, la cifra más alta; mientras que en 2022 bajó a 7,96%. “De acuerdo con el estudio que hemos realizado, el contrabando en Bolivia, para el 2022, alcanzó un valor estimado y referencial alcanza a $us 3.331 millones, tomando en cuenta que en 1999 se estimaba que el daño era de $us 1.000 millones. En 22 años el contrabando se ha triplicado en Bolivia”, explicó Hugo Siles Espada, asesor de la CNI, durante la presentación del informe. De acuerdo con cálculos realizados por la CNI este año, el contrabando pone en riesgo a 37.000 industrias del país y a 600.000 fuentes de empleo formales. “El contrabando ha multiplicado sus canales y su forma de operación. Nos preocupa porque estamos hablando como Cámara Nacional de Industrias de 600.000 empleos de bolivianos, estamos hablando de 37.000 industrias que están en riesgo, éste es un esfuerzo común no solo de Gobierno, es de todos los bolivianos”, recordó Camacho hace unos días. Con relación al crecimiento del contrabando, el informe indica que es el doble que el de la economía boliviana. El año pasado, el PIB boliviano creció en 4,30% mientras que el contrabando lo hizo en 8,72%. Otro tema preocupante es la evasión de impuestos, que en la última década creció en 41% y en ese lapso —entre 2013 y 2022— el Estado boliviano dejó de percibir por concepto de pago impositivo $us 7.476 millones. La recaudación de tributos es la principal fuente de ingresos del Estado, sin ellos no sería posible mantener un país. Los impuestos sirven para pagar los gastos del Estado, gracias a estos es posible financiar la construcción de obras públicas. El contrabando no paga impuestos, al contrario, genera pérdidas y en Bolivia la suma en una década es alarmante. De acuerdo con el documento presentado por la CNI, entre 2013 y 2022, el ingreso ilegal de productos evadió el pago de $us 7.476 millones por la no cancelación del Gravamen Arancelario (GA) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Sólo en 2022, la evasión tributaria alcanzó a $us 930 millones, cifra con la que se habría podido construir más de 10 hospitales de tercer nivel, según el documento. La cifra de evasión impositiva muestra un alarmante aumento, pues en una década sus cifras pasaron de $us 648 millones (2013) a $us 930 millones (2022) (ver gráfico Evasión GA e IVA). Informes de la Aduana Nacional muestran que sólo en 2022 se recaudó más de Bs 16.400 millones en tributos aduaneros ($us 2.356 millones), superando todos los récords de gestiones anteriores. De ese monto, el cobró del Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanzó más de Bs 11.589 millones ($us 1.665 millones), seguido del Gravamen Arancelario (GA) con Bs 3.943 millones ($us 566.523 al tipo de cambio de Bs 6,96). Esas cifras podrían haber crecido a favor del Estado boliviano con los $us 930 millones que dejó de pagar el contrabando durante la gestión pasada.