Andrónico reivindica a Evo y previene que no valorar su liderazgo es error histórico





02/07/2023 - 18:24:15

Erbol.- No suele emitir pronunciamientos políticos. Ha adoptado un perfil, más bien, bajo. No obstante, ha resuelto hablar, mientras sigue la polémica debido a la fractura entre “evistas” y “arcistas” en el Movimiento Al Socialismo (MAS). El titular de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, quien antes de ocupar un cargo como autoridad ha recorrido el camino dirigencial, llamó hoy domingo a la “unidad” y pidió que reconozcan el liderazgo de Evo Morales. “Ahora, creo que estamos sumergidos en una especulación entre dichos y dichos. Lo peor, no reconocer el trabajo de liderazgo de nuestro hermano Evo sería un grave error histórico para esta generación”. Aquella fue su reflexión ante la muchedumbre, cuando le tocó ofrecer su discurso en el Ampliado Departamental del MAS-IPSP en Pojo. Ensalzó a Evo, elogió lo hecho por el exmandatario durante los 14 años en los que gobernó el país y pidió que exista unidad. “Ahora estamos transitando como autoridades, gracias a esa lucha, a esa generación de nuestro hermano Evo. No podemos entrar a una batalla entre hermanos. Tenemos que empezar a generar condiciones para la unidad de este proceso revolucionario. También se confesó apenado porque “muchos no reconocen el trabajo de dirigentes mayores”.