El mercado negro de dólares: Venden divisas hasta en Bs 7,60 y circulan ofertas en Facebook





02/07/2023 - 18:17:29

Correo del Sur.- “¿Cuánto quiere cambiar? pero tiene que hacerlo ya”, dice un hombre que trabaja en una casa de cambio al ser consultado si tiene 2.000 dólares. La compra-venta de divisas en el país ahora tiene su mercado “paralelo y negro” más grande, ya que está sujeta a la oferta y la demanda a causa de la escasez. La moneda se encuentra a Bs 7,60, la venta; y Bs 7,40, la compra. ANF realizó un recorrido el jueves 22 de junio por ocho zonas, entre la ciudad de La Paz y El Alto, y pudo comprobar esta información. Los sitios visitados fueron Miraflores; avenida Camacho y calles aledañas, avenida Mariscal Santa Cruz, Pérez Velasco, Avenida Montes, Ciudad Satélite, Villa Dolores y la Ceja. También visitó tres entidades bancarias, Mutual La Primera, Banco Fie y Banco Prodem. El mercado “negro” de divisas se refiere a la transacción de moneda extranjera –en este caso de dólares– esquivando las regulaciones cambiarias oficiales. Estas operaciones transaccionales están por encima de los Bs 6,96 que es la cotización oficial del Banco Central de Bolivia (BCB) para la venta y Bs 6,86 para la compra. “Cuando la gente no consigue dólares en el banco va a buscar otras alternativas y en este caso buscará en un mercado. Y cuando se trata de un bien que es escaso, obviamente el precio sube. La gente está demandando y no hay suficiente”, señaló a la ANF el economista Armando Álvarez. De casi 15 casas de cambio visitadas en estos lugares, solo en una, ubicada en la Pérez Velasco, se indicó que tenía un poco más de $us 2.000, pero debía cambiarse de forma rápida u otro interesado se lo llevaría. El vendedor hizo el cálculo y dijo que la venta estaba a Bs 7,60; es decir, 15.200 bolivianos. En caso de que este cambio se hubiera efectivizado, esta casa de cambio hubiera ganado Bs 1.280 más que lo oficial. Escasez de dólares A finales de febrero empezó la escasez del dólar en el mercado boliviano. Debido a esto, algunos librecambistas venden hasta en Bs 7,80. Mientras que los bancos privados comenzaron a limitar y a restringir la venta de la divisa estadounidense. Justamente, el BCB no emite los reportes semanales de las Reservas Internacionales desde el 8 de febrero. Hasta esa fecha, las reservas internacionales en divisas (dinero) llegaron a $us 372 millones, con relación al 24 de enero que alcanzaba a $us 620 millones. En marzo de este año, largas filas se registraron en puertas del BCB. El 26 de febrero, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) advirtió con acciones penales contra quienes “divulguen información falsa” sobre la escasez de dólares. No obstante, las denuncias eran imparables, y la crisis por la falta de dólares fue en escalada; además se registró largas filas en puertas del BCB. El 20 de marzo, la justicia dispuso detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes en La Paz a una librecambiasta por vender los billetes a Bs 7,40. Ella había sido aprehendida de manera in fraganti tras operativos realizados por el Viceministerio de Defensa del Consumidor. En su informe de dos años y medio de gestión, el 9 de mayo, el presidente Luis Arce admitió que Bolivia atraviesa problemas de liquidez de dólares y aseguró que esa dificultad será superada con la aprobación de la ley del Oro. Ya pasaron casi dos meses desde ese anuncio y la situación persiste en el mercado negro y a gusto de los que manejan la moneda estadounidense. “No sé si tendré mañana” “Espero que mañana tengamos dólares, pero con esta situación no se sabe”, decía una persona en otra casa de cambios ubicada sobre la avenida Héroes del Pacífico, en Miraflores. “Ahora solo tengo 25 dólares ¿los quiere? no sé si tendré mañana”, dijo otro funcionario de este tipo de negocios en la calle Loayza. “La realidad es que hay una escasez de dólares, más allá de lo que el Gobierno puede decir. Si no hubiera una escasez, tal como dice el Gobierno, entonces que muestre el nivel de reservas que hay en el Banco. Hasta ahora no dice cuál es el estado de las reservas, cuando no hay información hay incertidumbre”, dijo el analista. En El Alto, la venta en las casas de cambio era de Bs 7,56, Bs 7,57, Bs 7,58. La compra, de Bs 7,40 y Bs 7,50. En una casa de la calle 4 de Villa Dolores, el encargado entregó una tarjeta de presentación de la dueña para que “se le pueda llamar y acordar”. En otras, como una ubicada en la calle 3, sus carteles informativos señalaban la cotización oficial del dólar a Bs 6,96 y Bs 6,86; sin embargo, una vez dentro la situación era diferente. “¿Quiere 5.000 dólares, pero ahora usted no trajo en bolivianos? Puede dejar un adelanto si gusta”, señaló una mujer. “Llámenos y reserve para mañana”, dijo otro joven, ambos en Ciudad Satélite.



Acuerdo de transacciones por Facebook “Llegó dólares 7,3 solo vendo 40 mil entero. La.paz (sic). La entrega Buenos Aires. Galería Vegas”. “Compro dólares (sic) 7.30 de 5 mil ah (sic) 50 mil”. “Necesito 30.000 para mañana pago 7,4 imbox (sic)”. “Compro dólares 7,5 ya nomás para mañana. Llamame o mandame (sic) mensaje al 651-XXXXX. Gracias”. Estos son algunos de los mensajes interactivos que se leen en grupos de chat por Facebook, además de los grupos creados recientemente como compra y venta de dólares en Bolivia, compra-venta de dólares Santa Cruz, compra y venta de dólares toda Bolivia, compra y venta de dólares y otros. “Compro dólar en Cochabamba a 7.40”, “ya ya 1300 dolares. 7.45 vendo soy de Sucre”. “10,000 pero estoy en Tarija 🥲”, Compro dólar (sic) en Oruro a 7.45”, “Compro Dolares (sic) en Santa Cruz y Cbba pago con T.C. 7.40 Ya ya nomás”, son otros de los mensajes dejados.

Sube el precio de productos Para un mayorista de electrodomésticos y que no quiso identificarse, debido a esta problemática, sus proveedores están recibiendo dinero en bolivianos al tipo oficial; en todo caso, si necesitan dólares “tienen amigos que les están dando en Bs 7,10 hasta Bs 7,20”. En el caso de los minoristas, el pago también lo hacen en bolivianos; sin embargo, han tenido que subir sus productos hasta un 10% más. El precio final se carga al consumidor. “Los que nos proveen han hecho subir los productos. La mayoría de los afiliados venden electrodomésticos. Yo vendo camisas, mis proveedores ahora me venden la docena con Bs 40 más. Los que ofrecen electrodomésticos están vendiendo con unos seis bolivianos más”, contó Tomás Chilla, secretario general de la Asociación 24 de diciembre y que cuenta con 21 afiliados. “En caso de continuar con esta situación, las importaciones están más caras y estos aumentos de costos son transferidos a los precios de los productos importados en Bolivia. Resultado, mayor inflación”, escribió el economista Gonzalo Chávez en su red social del Facebook.



Restricciones en los bancos En el caso de las entidades bancarias, simplemente no se puede conseguir esta moneda extranjera. En La Primera solo los clientes que tienen cuenta en dólares pueden sacar hasta $us 200 y en FIE, “cuando cuenten con esos billetes” lo darán a Bs 6,85 si es menos de 50 dólares y a Bs 6,96 si es mayor a esa cantidad. Asimismo, las personas que reciben dólares del exterior, los bancos solo pueden entregarles en bolivianos y a un tipo de cambio de Bs 6,86. A eso también se suman las comisiones, formularios y demás.



Librecambistas venden a Bs 7,60 En el recorrido que hizo ANF se pudo encontrar a varios librecambistas que hacían cambios. Cerca de la Obelisco, dos de ellos aseguraron que no contaban con los billetes y se mostraban extraños ante cualquier actitud sospechosa. En la Pérez Velasco, una librecambiasta dijo que la venta estaba a Bs 7,60 y la cantidad que deseaba. Ante la pregunta de ¿por qué a ese cambio si en el BCB están dando la venta a Bs 6,96 y la compra a Bs 6,86? Ella respondió que en ese instante contaba con el dinero y en el BCB tarda hasta un mes o más. Justamente las personas que deseen obtener dólares de esa entidad bancaria deben llenar un formulario y esperar varios días para hacer las transacciones. Se tomó esta medida para evitar las largas filas. En el mercado Satélite también hay personas que hacen el cambio y, a la vez, vende abarrotes; el día del recorrido no tenían billetes estadounidenses. “Si una empresa o persona decide transferir dólares al exterior, el banco le venderá el dólar al tipo de cambio oficial 6,96. Pero aquí viene el truco. La transferencia de ese dinero al exterior costará entre 8% y 10%. En el pasado esto no pasaba de 3%. Entonces el tipo de cambio efectivo es de 6,96 + 0,69=7,65 Bs por un dólar. Este tipo de cambio es la referencia para el mercado paralelo, que ya se ha creado en la economía boliviana”, opinó el economista Gonzalo Chávez desde su Facebook. “También hay un circuito no formal de dólares que se origina en el narcotráfico y salen por el lado del contrabando, porque los contrabandistas pagan los productos ilegales en dólares”, finalizó Álvarez.