Gobierno considera pesimista perspectiva de Moody’s sobre Bolivia, cuestiona que baje calificación





02/07/2023 - 18:10:29

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, señaló que el Gobierno nacional no comparte la perspectiva “pesimista” de Moody’s sobre Bolivia y dijo que es curioso que esta entidad baje la calificación al país tras firmar convenios con empresas de China y Rusia. “No compartimos con la perspectiva negativa que ellos nos califican porque no consideran variables macroeconómicas positivas que hemos tenido como resultado del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) desde el año 2021 hasta la fecha”, manifestó la autoridad. En contacto con el canal estatal, recordó que la tasa de crecimiento económico del país, que registró una expansión negativa de -8,7% en 2020, se incrementó en 6,1% en 2021 y en 3,5% en 2022. Asimismo, este año se prevé un repunte de 4,86%. “No lo decimos nosotros, el Banco Mundial (BM) da una perspectiva de crecimiento de que (este año) Bolivia estará entre los países que más va a crecer, entre las tres economías de la región con 2,5 por ciento”, señaló. Además, Bolivia tiene una inflación de 0,6% acumulada a mayo de este año, la tasa más baja de Sudamérica respecto a otros países. A ello se suma la reducción del déficit fiscal de 12,7% en 2020 a 7,1% en 2022, la balanza comercial positiva, las subvenciones, entre otras políticas. “Son elementos que nosotros estamos haciendo los esfuerzos necesarios como Gobierno nacional para tener estos resultados en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo; por tanto, no compartimos el informe pesimista que ha hecho Moody’s”, manifestó. Para el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, es curioso que Moody’s baje la calificación a Bolivia luego de que la semana pasada haya firmado convenios con empresas de China y Rusia para industrializar el litio. “Recientemente, llegamos a firmar un nuevo convenio con China y Rusia.¿Qué hace Moody`s?, baja la calificación. No queremos pensar otra cosa, pero nosotros vamos a manifestar de manera oficial a Moddy’s nuestro criterio que obviamente no compartimos con los resultados que ellos han emitido”, sostuvo. El sábado, mediante un comunicado, la agencia de calificación crediticia Moody’s Investors Service (Moody's) informó que cambió su perspectiva sobre Bolivia de “ratings en revisión” a “negativa”. ABI