Alcaldías pedirán informe sobre conclusión del contrato de venta de gas a Argentina





02/07/2023 - 18:08:27

El Deber.- El alcalde de la ciudad de Tarija y presidente de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Johnny Torres, dijo que solicitarán a las autoridades gubernamentales información sobre la posible conclusión del contrato de venta de gas natural a Argentina. Según la autoridad edilicia, existe preocupación por el efecto que puede generar si se deja de exportar al país vecino debido a que los Gobiernos Municipales se benefician del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). "Vamos pedir información oficial al gobierno nacional, nos tiene que decir qué vamos hacer y para dónde va la circunstancia. Si bien es cierto que Argentina quiere acortar el contrato el 2024, pero aún sigue vigente", respondió Torres a una consulta de EL DEBER sobre la conclusión del contrato que establece envíos hasta 27 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) y en la actualidad se exporta un promedio de 7 MMm3/d. Según reporte del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), las importaciones del gas boliviano se redujeron en los últimos días luego de empezar este mes por encima de los 8 MMm3/d. El miércoles fue de 6,7 MMm3/d, el jueves 6,9 MMm3/d, el viernes 7,2 MMm3/d y ayer 7,7 MMm3/d. "En realidad el anuncio de concluir el contrato es de Argentina, esperamos que no sea así y espero que el gobierno boliviano pueda salvar ese contrato de venta, pero va depender de los volúmenes. Nos preocupa porque la caída de la venta de gas natural afecta a los departamentos productores que reciben Regalías e IDH y Gobiernos Municipales", reafirmó el alcalde Torres. Agregó que el municipio de Cercado (Tarija), por ejemplo, hasta el 2016 recibía Bs 100 millones por IDH y este año no pasa de Bs 30 millones. Hace días el diario español EL PAÍS advirtió que la merma en $us 600 millones que ingresan desde Argentina por la exportación de gas natural será un golpe duro mientras Bolivia vive su primera crisis económica en dos décadas.