Morales: El ministro Del Castillo es indefendible y denuncia que 17 toneladas droga salieron a España





02/07/2023 - 12:14:22

Erbol.- El expresidente y jefe del MAS Evo Morales dijo que la restitución de Eduardo del Castillo en la carta de ministro de Gobierno “es indefendible”, luego de haber recibido un último informe que indicaría que desde Bolivia salieron 17 toneladas de droga rumbo a España. “Anteayer (viernes 30 de junio de 2023) me ha llegado un documento, un informe. La próxima semana vamos a profundizar, el informe dice que 17 toneladas salieron de Bolivia a España (…) El domingo me buscó uno de la justicia desde Santa Cruz y dice que cocaína salió con el aval del Estado”, manifestó en su programa dominical de RCK. Dijo que, en medio de la polémica por la censura, ha visto algunas firmas de apoyo al ministro de Gobierno y también vio a Álvaro García Linera defendiendo a Eduardo del Castillo. “Ahora que defienda pues. Defender a Del Castillo es defender la corrupción y el narcotráfico”, acotó. Cree que hasta por dignidad, los sectores sociales no deberían defender a Del Castillo, aunque afirmó que ese es un problema del ministro y del presidente. En lo que se refiere al MAS, recordó que desde diciembre del año pasado las organizaciones del Pacto de Unidad pidieron a Luis Arce mejorar su gabinete para que pueda acabar su gestión. Sostuvo que si hay censura desde la Asamblea no es para Evo Morales, sino para el bien del presidente Arce y para que “algunos ministros no lo destrocen al Lucho ni le arruinen la gestión de Lucho”. También cuestionó el silencio del vicepresidente David Choquehuanca, recordando que el año pasado, durante encuentro con dirigentes de las organizaciones sociales, le preguntaron cuándo va a defender al presidente y al proceso de cambio. Dijo que Choquehuanca no respondió y se mantuvo la cabeza agachada y en silencio. “Desde el 27 de octubre de 2022 no veo ninguna defensa al gobierno ante tantos problemas, David debería estar en primera línea para defender. No quisiera que en nuestro proceso haya un Jaime Paz, Carlos Mesa o Tuto Quiroga” manifestó al indicar que los vicepresidentes de la derecha siempre conspiraron contra sus presidentes. Lamentó que el presidente Arce haya ingresado al cuoteo de pegas con los movimientos sociales para mantener su apoyo, sin considerar que el ministro o viceministro que venta de estos sectores no responde al presidente, sino a las organizaciones sociales y generan problemas de gestión de gobierno. Según Morales, la gestión de Arce tiene falencias como el proceso de industrialización del litio que, en su criterio, tiene tres años de retraso y no cuenta con mayor información sobre el nuevo sistema de Extradición Directa del Litio (EDL).