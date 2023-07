China crea los trenes más rápidos del mundo, capaces de superar los 450 km/h





02/07/2023 - 11:39:40

China completó con éxito las pruebas de unos nuevos componentes de alta tecnología cruciales para los trenes de alta velocidad CR450, que lograron alcanzar una velocidad de más de 400 kilómetros por hora, lo que los convierte en los más rápidos del mundo, informó este sábado Global Times. Las pruebas fueron realizadas en una sección del ferrocarril entre Fuqing y Qianzhou, en la provincia oriental de Fujian. Este miércoles un convoy del modelo CR450 cruzó el puente sobre la bahía de Meizhou a una velocidad de 453 km/h y una velocidad relativa de 891km/h, mientras que otro tren del mismo modelo operó en el túnel de Haiwei a una velocidad de 420 km/h y una velocidad relativa de 840 km/h. Ambas pruebas resultaron exitosas y los componentes cumplieron todos los requisitos, declaró la compañía estatal China Railway. La empresa señaló que este logro sienta las bases para la introducción de los nuevos trenes CR450 en la flota de ferrocarriles chinos, que permitirán cubrir la distancia entre Pekín y Shanghái en dos horas y media. China Railway está trabajando para crear una nueva generación de trenes de alta velocidad que sean a la vez rápidos, seguros, ecológicos y energéticamente eficientes. China Railway Corporation has conducted performance tests on new technology components for the new generation CR450 high-speed trains.

The test results are satisfactory.👍🚅 pic.twitter.com/yuXl7PHdUF — ShanghaiPanda (@thinking_panda) July 1, 2023 Los componentes de la nueva tecnología se sometieron a pruebas de desempeño efectivas, demostrando un desempeño excelente en varios indicadores. Este logro marca un hito significativo en el desarrollo del tren de alta velocidad CR450, sentando una base sólida para la implementación del Proyecto de Innovación Tecnológica CR450, dijo China Railway. A una velocidad de 400 km/h, el tren acortaría el viaje de Beijing a Shanghai a 2,5 horas. A esa velocidad, el viaje de Nueva York a Washington DC en los EE. UU. podría reducirse a poco menos de 55 minutos, lo que lleva de tres a cuatro horas en automóvil o tren. A diferencia de los aumentos de velocidad seis veces mayores que ocurrieron entre 1997 y 2007, cuando China todavía se esforzaba por alcanzar a los líderes mundiales, los aumentos de velocidad más recientes, incluido el proyecto CR450 actual, han ayudado a mantener la ventaja de China en la operación de los trenes más rápidos del mundo, dijo Sun Zhang. , un experto en ferrocarriles de la Universidad Tongji de Shanghái, al Global Times el sábado. Sun recordó que el sexto aumento de velocidad ocurrió el 18 de abril de 2007, cuando China elevó la velocidad de sus trenes nacionales de 160 km/h a 200 km/h. Después de que China pusiera en funcionamiento sus trenes de alta velocidad en 2008, el país tomó rápidamente la delantera con trenes que circulan a una velocidad actual de 350 km/h. Después de alcanzar cierta velocidad, cualquier aumento adicional de velocidad no será una tarea fácil, dijo Sun, y señaló que al agregar 50 km/h, el CR450 representará otro salto en la calidad y un hito en el desarrollo de la alta velocidad de China.