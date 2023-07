Terminator se ha hecho realidad: Schwarzenegger sobre el desarrollo de la IA





02/07/2023 - 11:28:53

La película 'Terminator' "se ha hecho realidad" con el paso de las décadas debido al desarrollo de la inteligencia artificial (IA), afirmó este jueves el actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, citado por la revista People. "Hoy en día, todo el mundo le tiene miedo [a la IA], a hasta dónde va a llegar", comentó el actor. "Y en esta película, en 'Terminator', hablamos sobre las máquinas que son autoconscientes y toman el poder", explicó, agregando que esto ya no es una "fantasía o algo futurístico". Además, elogió al director de la película, James Cameron, por su "escritura extraordinaria", calificándolo también de "director increíble". Añadió sobre Cameron, de 68 años, “Es un escritor tan extraordinario y un director tan increíble, esto es de nuevo, una de esas cosas por las que desearía poder atribuirme el mérito de esta película. Solo puedo atribuirme el mérito del personaje que interpreté y la forma en que lo interpreté. Pero quiero decir, él ha creado este personaje. Lo ha escrito tan bien, ha escrito tan bien la película, y por eso es, ya sabes, el director número uno del mundo". El mes pasado, Schwarzenegger reveló cómo su icónica línea "Volveré" de la franquicia de acción casi nunca sucedió, pero fue Cameron quien lo convenció de decirlo. "[James] Cameron y yo estábamos debatiendo cómo decir la línea porque no me sentía cómodo diciendo 'lo haré'", recordó Schwarzenegger de su conversación durante una entrevista con The Hollywood Reporter. "Dije: 'Creo que es más fuerte decir: 'Volveré'". "

Según el exgobernador de California, Cameron respondió: "¿Eres el guionista ahora? Es solo una palabra. No me digas cómo escribir. Yo no te digo cómo actuar". Schwarzenegger dijo que le respondió a Cameron que le dijo cómo actuar "¡cada f------ minuto!" Tomando un enfoque diferente, Cameron, quien también dirigió Titanic y Avatar, se explicó a sí mismo. "Arnold, crees que suena raro. No es así. Lo que lo hace genial es que suenas diferente a mí o a Charlie allí. Eso es lo que hace que funcione".