Tras cierre de Página Siete alertan sobre restricciones a la libertad de expresión





02/07/2023 - 07:17:26

El Deber.- “Estamos heridos, pero de pie”, sintetiza la periodista Daniela Romero de Página Siete, dos días después del anuncio de que este medio impreso y digital ya no publicará más noticias. Ella estuvo en el programa radial ¡Qué semana! y compartió su vivencia y la de otros 35 periodistas que quedaron sin poder escribir más noticias, sin aún cobrar los siete sueldos que se les debe por la asfixia económica de la que fue objeto esta empresa periodística. El impacto de la decisión aún está en las redes sociales y en otros medios. La Asociación Nacional de la Prensa emitió un comunicado en el que demanda el respeto a la independencia editorial de los medios, como cualidad fundamental de la democracia, porque eso garantiza la posibilidad de expresar inquietudes y preocupaciones a los ciudadanos sin censura. La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, Zulema Alanes, expresó su preocupación por la asfixia económica a la que se somete a los medios independientes, debido a la distribución desequilibrada de la publicidad del Estado. Ella piensa que hay un problema social porque se está dando un fenómeno de precarización del empleo para los periodistas y remarcó que esa situación ya ha sido comunicada al Relator Especial para la Libertad de Prensa de la CIDH. Por su parte, el directorio de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, a la cabeza de Maggy Talavera, advierte que, tras el anuncio de Página Siete, hay una amenaza mayor a la libertad de prensa, expresión y pensamiento porque “los estrategas de la asfixia económica a los medios de comunicación, tomarán el mismo (cierre de Página Siete) como un logro de su estrategia, en la que sin duda persistirán en su afán de acallar más voces y forzar al cierre de todo medio que no le sea afín o funcional”, señala el texto de su pronunciamiento. Sin voces diversas, sin debate libre y sin respeto a la persona que expresa una opinión, estaremos sujetos a la imposición de ideas y narrativas generadas por unos pocos. El silenciamiento de medios independientes a través de esquemas o cercos financieros, sólo conduce a limitar, restringir y por último desconocer las libertades de los ciudadanos señaladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, indica la nota de la ANP. El directorio de los periodistas de Santa Cruz hace un llamado a los empresarios y a las organizaciones de la sociedad civil para que, desde su lugar y el rol que desempeñan, alienten y sumen apoyo efectivo a la lucha porque se respeten las libertades de los ciudadanos. El trabajo en Página Siete En Página Siete trabajaban 70 personas, 35 de ellas periodistas, que estuvieron impagos por varios meses, pero que siguieron acudiendo a trabajar, pese a tener dificultades económicas para hacerlo como el corte de internet por ejemplo, como hizo notar la ex directora Mery Vaca en una nota publicada en su blog. Daniela contó que el anuncio del final los tomó a todos por sorpresa el jueves pasado. Habían llegado dispuestos a sacar una edición dominical y les dijeron que ya no más. “Solo escribimos una carta, con eso nos hemos despedido”, contó en la radio, mientras aseguraba que estos días de no sentarse frente a un monitor y un teclado han sido muy difíciles para ellos. No obstante, dice orgullosa que trabajaron a pesar de haber recibido amenazas, a pesar de muchas dificultades y está segura de que lo hecho deja un legado para los periodistas y para la sociedad.