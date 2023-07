Asoma un nuevo escenario en la Asamblea y surge la amenaza de un juicio a Arce





02/07/2023 - 07:05:58

El Deber.- Tras la censura al ministro de Gobierno y su posterior restitución, hay un nuevo escenario político en el país, con un Legislativo adverso al presidente, con leyes -urgentes para Arce- que son demoradas por la oposición y con un posible juicio al primer mandatario que lo amenaza como espada de Damocles. Las tres fuerzas opositoras sumaron dos tercios de votos para censurar al ministro de Gobierno y ahora varios de sus representantes consideran que puede repetirse para aprobar un juicio de responsabilidades contra Luis Arce, porque consideran que violó la Constitución al restituir a Eduardo Del Castillo como ministro de Gobierno. La oposición y el ala ‘evista’ del MAS consideran que la decisión de restituir a Del Castillo, representa un “golpe” al primer Órgano del Estado y una violación a la Constitución. Juicio de responsabilidades Con la restitución del ministro de Gobierno, evistas y opositores advierten una violación a la Constitución y analizan llevar al presidente a un juicio de responsabilidades. “Se ha convertido en un Gobierno de facto y golpista porque nos ha dado un golpe al primer Órgano del Estado. Pisoteando la Constitución”, advirtió Ramiro Venegas del ala evista. CC analiza la base legal para iniciar un juicio de corte. Aunque ven “materia justiciable” contra Arce por resoluciones contrarias y designaciones ilegales. Como evidencia tienen un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que regula las censuras. “Ojo, se ha demostrado que podemos conseguir los dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tengan cuidado”, advirtió el diputado Marcelo Pedrazas, de CC, quien ante el nuevo escenario político en la Asamblea ve posible un juicio de responsabilidades. Leyes paradas Desde el oficialismo, la denominada ala ‘arcista’ denuncia la existencia de un plan de desestabilización al Gobierno y el bloqueo de leyes en la Asamblea. Sin embargo, en el lado evista del MAS se justifican y anuncian que serán “celosos” en el cuidado de los recursos públicos. En este escenario confuso, la oposición considera que es la oportunidad para construir consensos sobre temas específicos en la Asamblea, como propiciar un juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce, ya que la división interna se presenta en todas las bancadas parlamentarias (Creemos, Comunidad Ciudadana y el MAS), lo que ocasiona que ninguna fuerza política cuente con los votos suficientes para aprobar normas y dar curso a iniciativas públicas. “Queremos denunciar públicamente que se ha destapado el plan negro o ‘pachajcho’ que ellos manejaban. Se han filtrado informaciones de la reunión convocada por el presidente de la dirección nacional a los diputados y senadores en Cochabamba. Ahora la tarea es interpelar a todos los ministros, quieren desestabilizar al Gobierno”, denunció el jefe de bancada de Diputado del MAS, Andrés Flores. El presidente, Luis Arce, el ministro de Economía (en esta edición) cuestionan la falta de aprobación de leyes en el Legislativo. El jefe de la bancada arcista coincide y ve que no hay motivos para que la “oposición interna” de su partido observe los proyectos de ley (referidos a aprobación de créditos) y aseguró que no irán al gasto corriente, sino a la construcción de carreteras y puentes. “No tenemos ningún proyecto alterno que nos puedan juzgar y que no quieran aprobar”, afirmó. Mencionó que hay un proyecto de construcción de puente que está “estrangulado” en el Senado, dominado por los ‘evistas’. Por su lado, el diputado Héctor Arce, de la denominada ala radical del MAS que responde Morales, advirtió: “Todo proyecto de ley que esté orientado a mejorar la vida del pueblo boliviano, con la ejecución de programas y proyectos, que tenga nombre y apellido, el monto destinado (a obras), lo vamos a aprobar”. Sin embargo, advirtió que serán “muy celosos” para cuidar el dinero de los bolivianos. “Todo proyecto de ley que venga con intenciones oscuras, para hacernos pisar el palito o manipular, obviamente será rechazado”, agregó Arce. El diputado Ramiro Venegas, del ala ‘evista’, dijo que estarán alertas ante la posible “compra de conciencias” de parte del Gobierno para impulsar la aprobación de leyes y otras políticas de Estado.



José Carlos Gutiérrez, diputado de Creemos y que fue apuntado de negociar con el MAS un cargo en la directiva de la Asamblea, dijo que es momento de que la oposición busque consensos públicos con las dos facciones masistas, ya que ningún bloque por su cuenta logra mayoría absoluta, menos dos tercios en el Legislativo. “El consenso debe ser con evistas y arcistas porque no se puede lograr dos tercios, incluso no se logrará mayoría absoluta sin la participación de los opositores. Por su lado, la oposición sola no llega ni a mayoría simple y, por lo tanto, los consensos deben ir de frente y ser acordados públicamente. No se trata de buscar acuerdo para beneficios de grupo porque la oposición también está partida”, señaló. Mencionó que cada fuerza política está dividida en tres. En el caso del MAS no solo existirían los bloques de renovadores y radicales, sino un tercer grupo afín a David Choquehuanca conformado por ocho legisladores. Ante la propuesta de consensos, el diputado Venegas, de los radicales, rechazó cualquier acuerdo con los opositores. Sostuvo que para iniciar algún debate tendrían que cesar los ataques al expresidente Evo Morales, situación que ve lejana. “No es necesario consensuar, la oposición debe hacer una lectura con visión de país y no acomodarse a sus apetitos personales”. El diputado y exjefe de bancada de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón descarta que haya una nueva configuración de la Asamblea. Considera que cada proyecto de ley es diferente y que, desde su alianza, continuarán con la iniciativa de buscar consensos si es necesario y realizar sugerencias a las normas, aunque advirtió que no son tomadas en cuenta. “Todas las propuestas que presentamos por escrito, el MAS las rechaza, no importa cuál sea el bloque, por lo general ahí se juntan para rechazar”, lamentó Alarcón. Al menos cuatro proyectos de ley sobre préstamos internacionales están a la espera para su tratamiento en la Cámara de Diputados.