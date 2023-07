Pederastas en sotanas: Un cura sentenciado, dos en detención preventiva y otros 33 bajo la lupa





02/07/2023 - 07:03:12

Opinión.- Se creía impune, al igual que aquellos que han vivido amparados y protegidos por superiores dentro del ámbito eclesiástico. Juan Roca Fernández, un cura de 51 años condenado por abuso sexual infantil, confiaba en que sus acciones permanecerían ocultas. Se sabe que personas como él son hábiles manipuladores y suelen ser encantadores en su entorno. Detrás de la sotana de este hombre se escondía una historia desconocida y oscura. El 7 de junio de este año, tras un largo proceso de casi un año y medio, se declaró al sacerdote de la Pampa de la Isla, Santa Cruz, culpable del delito de abuso sexual cometido en contra de una niña de 10 años, quien además era hija de la mujer con la que él mantenía una relación sentimental. Aunque el proceso contra Roca inició en diciembre de 2021, la sentencia del caso ha sido pronunciada en medio de un escándalo que ha envuelto a la Iglesia Católica en Bolivia. A finales de abril salió a la luz el diario de un jesuita español fallecido, Alfonso Pedrajas Moreno, quien confesó en sus memorias haber cometido agresiones sexuales contra más de 85 niños, muchos de ellos estudiantes del colegio Juan XXIII de Cochabamba durante las décadas de los 70 y 80. Además, el legajo de 383 páginas revela que la orden religiosa encubrió estos crímenes mediante la complicidad de ciertos miembros que se convirtieron en sus confidentes, ocultando así sus oscuros “secretos”. Juan Roca era un cura que ya había sido desenmascarado. La madre de la niña víctima de abuso sexual declaró que el sacerdote se le acercó ofreciéndole ayuda económica para criar a sus hijos. Mantenían una relación sentimental secreta, oculta a los ojos de los fieles de la iglesia. Sin embargo, todo cambió el 14 de diciembre de 2021, cuando el sacerdote visitó la casa de la mujer para entregarle dinero y víveres, pero la hija de ella se encontraba sola en ese momento. El religioso la llevó al baño, donde la besó en contra de su voluntad. La niña estaba aterrorizada y le contó todo a su madre, quien decidió denunciar al clérigo y revelar todos sus secretos. El pasado 7 de junio, el Juzgado 17vo de Sentencia de la Capital de Santa Cruz dictó una sentencia de 10 años de presidio para Roca, la cual cumple en el penal de Palmasola. Este es uno de los casos iniciados en contra de un miembro de la Iglesia Católica. Sin embargo, la revelación del diario de Pedrajas, conocido como “Pica”, ha sacado a la luz muchos más nombres de sacerdotes que estaban ocultos en las sombras. La Fiscalía está llevando a cabo una investigación sobre 17 casos que implican a 35 sacerdotes, de los cuales dos, asignados en Tarija, ya se encuentran bajo detención preventiva. De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía, actualizada hasta el 26 de junio, se están llevando a cabo investigaciones a nivel nacional. Se han registrado 3 causas en Cochabamba, 5 en La Paz, 3 en Tarija, 4 en Santa Cruz y 2 en Chuquisaca. Hasta el momento, un total de 17 víctimas han decidido romper el silencio: 7 en Cochabamba, 3 en La Paz, 4 en Tarija, 2 en Santa Cruz y 1 en Chuquisaca. En cuanto a los denuncias, se estima que 6 de ellos cometieron actos de violencia sexual en Cochabamba, 15 en La Paz, 4 en Tarija, 4 en Santa Cruz y 6 en Chuquisaca. Además de algunos sospechosos que ya fallecieron, se busca también sancionar a aquellas personas que hayan encubierto los delitos y permitido que se produjeran más víctimas. Los delitos que se están investigando están relacionados con casos de violencia sexual, incluyendo violación de infantes, niñas, niños y adolescentes, así como abuso sexual y abuso deshonesto. MILTON Y “COCO”: CURAS TRAS LAS REJAS Sus nombres ocuparon titulares en los medios de comunicación, pero no por hechos positivos, sino por acciones que causaron indignación en la población. El 17 de mayo, alrededor de las 07:45, el padre Milton M.O., quien en ese momento era párroco del templo de San Roque desde septiembre de 2022, fue detenido por cargos relacionados con abuso sexual a exseminaristas, actos que ocurrieron hace una década. Al día siguiente, la justicia determinó su reclusión preventiva por tres meses en el penal de Morros Blancos en Tarija. Milton, sacerdote de la congregación de las Carmelitas, asumió su cargo en San Roque cuando su superior, Garvin Grech, nacido en Malta (una isla del sur de Europa), fue denunciado por su “mano derecha” por llevar una “doble vida”. Se le acusó de mantener una relación homosexual y de malversar donaciones, y aunque él negó dichas acusaciones, la Iglesia lo alejó de la parroquia donde había estado durante casi 20 años. Se supo a través de una de las víctimas que Grech tenía conocimiento de las denuncias contra el padre Milton M., pero no hizo más que llamar a su superior en Malta para que escuchara a los afectados. No se tomó ninguna otra acción. Se esperaba que el maltés declarara el viernes 19 de mayo, pero según información del comandante de la Policía de Tarija, Edson Claure, el religioso abandonó el país a través del paso fronterizo de Bermejo hacia Argentina. Su salida fue legal ya que no existía una alerta migratoria ni una orden de arresto en su contra. Dejó Bolivia después de enterarse de la detención del padre Milton M. por parte de la Policía. El nombre del sacerdote fue revelado por exseminaristas que decidieron romper el silencio. Según uno de ellos, fue víctima de abuso sexual cuando el padre era administrador del Seminario de la Orden Carmelita Virgen de Fátima de La Paz. El joven que decidió “romper el silencio” relató que Milton M. realizaba tocamientos indebidos en sus partes íntimas, pero intentaba convencerlo de que se trataba de un examen médico de rutina. Esto no solo lo hacía con él, sino también con sus compañeros seminaristas. “Él decía que era como un médico y que tenía que revisar que no tuviéramos enfermedades. A veces nos preguntaba si preferíamos que nos revisara un médico, pero aunque le decíamos que queríamos que un médico nos examinara, él terminaba revisándonos. Esto ocurría en cualquier momento”, señaló una de las víctimas en una entrevista con Unitel. Los abusos salieron a la luz en 2014, lo que llevó a las autoridades eclesiásticas a cerrar la Iglesia de las Carmelitas en La Paz, según el testimonio de otra víctima. Se dice que Milton M. fue enviado a Roma como “castigo”, pero seguía siendo sacerdote y regresó a Bolivia después de un tiempo. Otro exseminarista contó que les ofrecieron 50 mil bolivianos para que guardaran silencio y que algunas personas que se enteraron de su denuncia los llamaban “demonios” porque estaban dañando la imagen del cura. “No nos creyeron. Para ellos, él es un sacerdote ejemplar”. Un familiar de una de las presuntas víctimas del padre Milton M. acudió a las autoridades para denunciarlo, lo que llevó a la detención del religioso y a su reclusión preventiva. La decisión judicial se produjo mientras un grupo de personas a favor del religioso oraba y cantaba por él en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). Existe otro caso de un sacerdote con destino en Tarija que también ha sido detenido preventivamente por presuntas acusaciones de abuso sexual. Milton M.O. y Jorge Luis M.V., conocido como el padre “Coco”, se encuentran recluidos en la misma cárcel: Morros Blancos. El 23 de junio, el padre “Coco” recibió la orden de detención preventiva por un periodo de seis meses, debido a acusaciones de abuso sexual. La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que presentaron todas las pruebas y evidencias que sugieren la existencia del delito y la probable responsabilidad del acusado. Además, se demostró la presencia de riesgos procesales como el peligro de fuga y la obstrucción a la justicia, lo que llevó a la decisión de la detención preventiva por parte de la autoridad judicial. El padre “Coco” está siendo investigado por abuso sexual, luego de ser denunciado por una víctima por un hecho que habría ocurrido en 2017. La Fiscalía mantiene la confidencialidad sobre los detalles del informe, aunque se sabe que sucedió mientras el religioso trabajaba en una universidad privada de Tarija. El nombre y apodo del padre “Coco” se hizo conocido hace dos años, en marzo de 2021, después de que se recibieran denuncias anónimas a través de la página de Facebook “El Confesionario UCB”, donde se le acusaba de acoso y abuso sexual. El clérigo, quien impartía clases en dicha universidad en la región de Tarija, fue suspendido temporalmente y luego destituido de su cargo, pero continuó ejerciendo como sacerdote en otros ámbitos de la iglesia. Al menos seis personas afirmaron haber sido víctimas del cura por acoso o abuso sexual, de las cuales cuatro se pusieron en contacto con un bufete de abogados para emprender acciones legales. Sin embargo, el proceso no prosperó y su nombre volvió a resonar hace poco más de un mes, en medio del escándalo de pederastia eclesiástica en Bolivia. EN EL OJO DE LA TORMENTA La revelación del diario del fallecido sacerdote español Alfonso Pedrajas ha puesto a la iglesia en el centro de la polémica. En sus memorias, Pedrajas detalló nombres de altos jerarcas, fechas, lugares, cómplices y cómo la institución encubría a sus miembros. Esta revelación ha dejado a todos estremecidos al hacer evidente una realidad que se intuía, pero que nunca se había visto en esa magnitud. Uno de los casos en el “ojo de la tormenta” es el del sacerdote Luis Tó Gonzáles, quien fue condenado en 1992 a dos años de prisión por abusar de una niña de ocho años cuando era director espiritual del Colegio San Ignacio de Barcelona. Posteriormente, Tó llegó a Bolivia. Según el diario de Pedrajas, Tó era confidente del padre “Pica”. Él falleció a los 82 años el 11 de abril de 2017 en Cochabamba, y su tumba se encuentra cerca de las de “Pica”, “Vicu” y “Tuco” en el Cementerio General de Cochabamba. Pedro Lima, exjesuita, ha revelado que en 2001 presentó una denuncia ante el provincial de la Compañía de Jesús en Bolivia, el español Ramón Alaix, contra los sacerdotes Alfonso Pedrajas, "Pica"; Luis Tó; y Antonio Gausset Capdevila, todos ellos de la misma nacionalidad. Sin embargo, la respuesta que recibió fue ser expulsado permanentemente de la orden. El padre Antonio Gausset Capdevila, conocido como “Tuco”, quien trabajó en Sucre durante aproximadamente 30 años, también ha sido mencionado en denuncias por pederastia contra sacerdotes jesuitas que ejercieron en Bolivia. Además, se ha mencionado a los curas Francesc Peris, apodado "Chesco", y Carlos Villamil, conocido como “Vicu”, ambos jesuitas acusados de abuso sexual en relación a los numerosos casos que han salido a la luz en las últimas semanas tras la publicación del diario de Alfonso Pedrajas, donde confiesa los hechos. Una mujer ha sido la que públicamente denunció a “Chesco” y “Vicu” en una entrevista con el diario español El País. La denunciante señaló que los abusos sexuales eran cometidos contra sus compañeras del colegio Juan XXIII, y recordó que advertía a sus compañeras que tuvieran cuidado. Otro nombre que ha salido a la luz es el del sacerdote jesuita Francisco Pifarre Clapes, quien ha sido acusado de abuso sexual. Pifarre se presentó el martes 27 de junio ante el Ministerio Público para solicitar una fecha en la que pueda brindar su declaración informativa. La Compañía de Jesús ha declarado que Pifarre ha tomado esta decisión debido a su conocimiento indirecto de una denuncia en su contra y de una investigación por abuso sexual, aunque hasta la fecha no ha sido notificado ni citado. Pifarre niega enfáticamente haber cometido cualquier tipo de abuso sexual, se declara inocente y afirma que asumirá una defensa activa. En cuanto a los casos de sacerdotes con sentencia, se encuentra el caso de Eduardo Revich (+), quien fue el primer clérigo en ser juzgado y sentenciado en Bolivia. Revich, un sacerdote boliviano, fue responsable de un internado en el municipio de Icla durante siete años. Un total de 40 personas, tres mayores de edad y 37 niños, lo acusaron de abuso sexual. Las denuncias en su contra salieron a la luz en 2007, y aunque fue destituido del internado de Icla, fue trasladado a otra localidad. Revich tenía detención domiciliaria y contaba con protección legal y laboral por parte de la iglesia. Sin embargo, el 22 de febrero de 2013 se quitó la vida en una casa de la provincia de Zudáñez, horas antes de que se le sentenciara a 15 años de cárcel por abuso deshonesto contra 12 menores de edad. Otro caso es el del exsacerdote Javier Temo Oliva, quien en 2019 fue sentenciado a 25 años de cárcel por el delito de violación de un menor. Los abusos sexuales ocurrieron en el municipio de Cercado, en Cochabamba, a partir de 2013, cuando la víctima tenía 11 años. El menor, cansado de los abusos, decidió contarle a sus padres a finales de 2014, y estos procedieron a presentar la denuncia, lo que llevó a la aprehensión del agresor. Es importante destacar que estos casos de abuso sexual y pederastia han generado un profundo impacto en la sociedad y han puesto de manifiesto la necesidad de abordar y erradicar este tipo de conductas.