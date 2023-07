Twitter: Elon Musk limitó la cantidad de mensajes que se pueden leer por día





01/07/2023 - 19:13:21

Infobae.- Desde la llegada de Elon Musk a la dirección de Twitter, las polémicas no paran de suceder. Este sábado, el empresario anunció una nueva -e impopular- medida, que no tardó en generar el rechazo de los internautas. A partir de este 1 de julio, los usuarios en la red social ya no pueden visualizar contenido ilimitado en la plataforma. En su lugar, aquellas cuentas verificadas sólo pueden acceder a la lectura de 6.000 tuits diarios mientras que, para quienes no tengan un tilde, la cifra disminuye a 600 mensajes al día. Asimismo, las nuevas cuentas no verificadas sólo podrán visualizar 300 tuits. Musk explicó que la decisión responde a los “niveles extremos” de extracción de datos y manipulación del sistema que se habían detectado, y como forma de hacer frente a este creciente problema. Este sábado, los usuarios en la red se llevaron una ingrata sorpresa al estar navegando en la línea de tiempo de Twitter con absoluta normalidad y, al poco tiempo, notar que ya no podían visualizar mensajes nuevos. En su lugar, les apareció una leyenda que informaba del error. “Se ha excedido el límite”, “No se pueden mostrar los tuits” y “Algo salió mal. Intente volver a cargar” son algunos de los mensajes que se leen al alcanzar el máximo permitido. No obstante, una combinación del descontento de la gente por la medida y la inviabilidad de la propuesta obligaron a Musk, horas más tarde, a anunciar una próximamente habrá una actualización que contemple un margen más amplio de posteos. “Mensajes limitados debido a la lectura de todas las publicaciones sobre límites de mensajes”, bromeó el empresario en su perfil de la red social antes de escribir, en otro tuit, que las nuevas cifras serán de 8.000 mensajes para cuentas verificadas, 800 para no verificadas y 400 para las nuevas sin tilde. De todas formas aún no se sabe cuando esta actualización comenzará a regir. Si bien en ningún momento se especificó si el recuento diario de tuits se aplica al seleccionar publicaciones concretas o si abarca todas las que aparecen en la interfaz, al consultar hilos o al revisar respuestas de otros mensajes, las rápidas quejas de los usuarios sugieren que se trata de la primera. Asimismo, la nueva medida se aplicó luego de que medios especializados advirtieran que Twitter había cerrado sus contenidos -incluyendo tuits, hilos y perfiles- para todos aquellos que navegaban sin una cuenta. Con esto, que Musk señaló como una “medida de emergencia temporal”, la compañía busca aumentar el número de registros en la plataforma y disminuir la cantidad de navegantes anónimos para que las medidas “extremadamente agresivas” de algunos usuarios que atentaban contra el normal funcionamiento de la plataforma no afectaran la experiencia del usuario, comentó el empresario. “Varios cientos de organizaciones (quizás más) estaban extrayendo datos de Twitter de manera extremadamente agresiva, hasta el punto en que estaba afectando la experiencia real del usuario”, comentó el consejero delegado de Epic Games, Tim Sweeney al respecto. Por otro lado, este sábado varios usuarios han reportado fallas en el funcionamiento de la red social, que fueron comprobadas en la página de seguimiento Downdetector.