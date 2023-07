Se acorta plazo para convocatoria a elecciones judiciales; prevén que se emita un decreto





01/07/2023 - 19:08:01

La Razón.- A cinco días para que venza el plazo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que la Asamblea Legislativa convoque a elecciones judiciales, el diputado Ramiro Benegas (MAS), del ala evista, consideró que el Órgano Ejecutivo emitirá un decreto para cumplir ese tiempo. “Los plazos ya han rebasado y pienso que de la noche a la mañana no creo que hagamos. Todo es improvisación por falta de una agenda legislativa. Pienso que ellos están apuntando al cuoteo, están apuntando a la dedocracia, están apuntando a elegir por decreto porque ya ha rebasado los tiempos”, afirmó Benegas. El diputado del ala radical del MAS, lamentó que no exista un orden en la Asamblea ni en el Gobierno lo que obstaculiza que la justicia en el país no se pueda reencaminar y se cumpla el plazo para la convocatoria. El martes, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, advirtió sobre la necesidad de que hasta el 6 de julio se pueda relanzar la convocatoria para la preselección de candidatos para las elecciones judiciales por parte de la Asamblea, para que se puede llegar hasta el 3 de enero de 2024 con la posesión de nuevas autoridades del Órgano Judicial. La presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, senadora Patricia Arce, ratificó el viernes que el lunes 3 de julio, los asambleístas nacionales miembros de esta Comisión sesionarán con el objetivo de viabilizar la aprobación del nuevo reglamento y convocatoria para la etapa de preselección de postulantes y consiguientemente la realización de las elecciones judiciales. Cumplimiento Sostuvo se reunió con el presidente nato de la Asamblea Legislativa, vicepresidente David Choquehuanca, una vez que, por los plazos ajustados, se ven imposibilitados a esperar la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que, en la sesión, remarcó, trabajarán por tiempo y materia en tal sentido. Al respecto, el diputado Juan José Jáuregui (MAS) consideró que la Asamblea Legislativa está “empeñada” en garantizar el proceso de pre selección para la renovación de altas autoridades del Órgano Judicial hasta diciembre; sin embargo, dijo que se debe aguardar la determinación del Tribunal Constitucional. “Existen una medida cautelar que se ha emitido luego que se ha activado un recurso abstracto de inconstitucionalidad con relación al mecanismo que se habría activado para la aprobación del reglamento y la correspondiente convocatoria y, por procedimiento constitucional, una medida cautelar es de cumplimiento obligatorio”, indicó. Para la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandra Camargo, el cumplimiento del plazo para la selecciones de candidatos para las elecciones judiciales, está en manos del MAS toda vez que el partido oficialista tiene el control de la Asamblea. No obstante, sostuvo que la división que existe en el partido oficialista derivará en una falta de consenso y podría estar en riesgo este proceso. “Ahora estamos más entrampados que antes, porque la fractura del MAS prácticamente ya ha sido declarada públicamente con el tema del Ministro (de Gobierno Eduardo) Del Castillo. Esperemos que en esta semana se pueda convocar porque tampoco se pueden vencer los plazos legales y constitucionales, pero eso depende netamente de la voluntad política del MAS”, apuntó.