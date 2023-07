Presidente de Cainco: Estamos viviendo el primer síntoma de lo que puede ser una crisis económica mucho más profunda





01/07/2023 - 19:06:03

El Deber.- La escasez de dólares y la falta de divisas que tienen las empresas para poder importar maquinaria e insumos de materias primas, además de que el Estado tampoco tiene las divisas para cumplir con sus obligaciones de compras y pagos, son parte de la crisis de balanza de pagos que atraviesa el país, indicó Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco). “Lo que estamos viviendo hoy es el primer síntoma de lo que puede ser una crisis económica mucho más profunda y con mayor inestabilidad”, expresó Antelo y agregó que se está a tiempo para aplicar medidas contundentes. El titular de Cainco estuvo en ¡Qué Semana!, programa que se emite en EL DEBER Radio, para hablar sobre el Foro Económico realizado el jueves pasado, donde se hizo un análisis sobre la situación del país y también para dar a conocer propuestas a fin de superar la crisis. Antelo agregó que la crisis que vive actualmente el país ha ocasionado que los salarios estén por debajo del 10% y que más miembros de las familias bolivianas ingresen al mercado laboral para poder cumplir con las obligaciones que tienen en la casa. La propuesta lanzada por Cainco es conseguir más divisas con el impulso a cinco sectores: agroindustrial, pecuario, forestal, turismo y la exportación de servicios digitales, además de una fuerte lucha contra el contrabando de combustibles hasta 2025. “Hemos articulado entre todos los sectores productivos y emprendedores estos cinco sectores que creemos que pueden generar divisas en un corto plazo que es lo que necesita el país para que en la calle se sienta el dólar”, explicó Antelo. Además, dijo que, si en turismo hubiera las medidas correctas, en los próximos siete años sus valores incrementales llegarían a duplicar las divisas que genera este rubro y alcanzaría a $us 1.000 millones. También señaló que, si se hace lo mismo con la exportación de servicios, con incentivos tributarios, se puede llegar a los $us 500 millones en los próximos siete años. Como esta es una propuesta a mediano y largo plazo, pensada para el país, el siguiente paso es poder llegar a los hidrocarburos, la minería y el litio, indicó el presidente de Cainco. “Pero no vamos a poder llegar a cubrir la demanda de gas o ser el país que promueva el litio si es que no se tiene el incentivo a la inversión extranjera y también si no podemos cubrir esa soberanía nacional con ese incentivo a la inversión foránea”, agregó. Finalmente, señaló que para avanzar y salir de este problema también se necesita voluntad política.