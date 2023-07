Siles anuncia postulación a la precandidatura presidencial para las internas del MNR





01/07/2023 - 19:04:06

Erbol.- Luis Eduardo Siles anunció este sábado que tras concluir su gestión como jefe nacional del MNR, el próximo 17 de julio, alistará su postulación como precandidato presidencial para las elecciones internas, considerando que sus derechos políticos siguen intactos, en tanto se resuelva una acción de amparo constitucional en contra de una resolución del Tribunal Supremo Electoral que lo suspendió de la militancia por dos años consecutivos. En declaraciones a la prensa sostuvo que estos últimos años ejerció la jefatura en medio de varias dificultades y en un escenario donde la democracia pende de un hilo y se encuentra sujeto al permanente asedio judicial y zozobra cada vez que habla Evo Morales. Observa que en el actual contexto de la oposición hay ausencia de alternativas democráticas y cree que el MNR puede significar una opción ante “el rotundo fracaso del Estado Plurinacional que prácticamente ha terminado”. En ese marco ve urgente abrir la polémica sobre la necesidad de recuperar la República a fin de restituir el orden democrático en el país, “frenar el caos económico, institucional y moral que hoy campea impunemente”. “Necesitamos soñar que nos pueden gobernar los mejores, no los más corruptos y menos preparados, la patria así nos lo demanda”, declaró. Manifestó, sin embargo, que un desafío de esta magnitud es inconcebible a nivel electoral, si no se tiene un Tribunal Supremo Electoral con garantice imparcialidad y confianza. Advirtió que “el pueblo no va a tolerar otro fraude electoral del MAS ni va a aguantar que los partidos sean tutelados e intervenidos para que actúen de acuerdo a la conveniencia del oficialismo”. Siles lanzó una convocatoria a todas las fuerzas democráticas para iniciar una cruzada destinada a restituir la credibilidad del TSE porque está claro que los bolivianos “no podrán aguantar una situación de incertidumbre política”.