Evistas declaran batalla al gabinete de Arce mediante interpelaciones





01/07/2023 - 18:56:47

Tras la decisión que tomó el presidente Luis Arce de restituir al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien fue censurado por la Asamblea Legislativa, los diputados denominados “evistas” cuestionaron dicha decisión e indicaron que continuarán realizando interpelaciones al gabinete del actual Gobierno y no descartan censurar a quienes no den una buena explicación. “Nosotros continuaremos con nuestras tareas legislativas (…) vamos a seguir haciendo interpelaciones, queremos que el Gobierno no esté vinculado al narcotráfico, a hechos de corrupción, no haya nepotismo, tráfico de influencias, por ello vamos a seguir haciendo interpelaciones y si el ministro o ministra no despeja las dudas de los legisladores estos van a ser censurados”, recalcó el diputado del MAS, Renán Cabezas a Urgente.bo. Cabezas señaló que la próxima semana en la Asamblea Legislativa se tendrá dos interpelaciones; el martes a Iván Lima, ministro de Justicia, por hechos suscitados en 2019 y el miércoles nuevamente se interpelará a Del Castillo por el tema de seguridad interna del Estado, en este caso, el diputado aseguró que lo volverán a censurar. “El ministro del Castillo, este miércoles, estoy seguro que va a ser nuevamente censurado porque todos los legisladores estamos indignados por la actitud que tomo Luis Arce Catacora”, dijo. Los ministros que estarían en la mira de los evistas son: el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño y la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, según Cabezas no estarían cumpliendo con sus obligaciones dentro de sus carteras. “El ministro de Obras Públicas, que también tiene muchos cuestionamientos en la Asamblea Legislativa, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada (…) no hace una tarea eficiente, vemos que hace una tarea bastante negligente, que no satisface la necesidad del pueblo, no sabemos qué tarea tiene ella, al parecer es una tiktoker”, manifestó.