Plantean trabajar una alternativa para que la distribución de la publicidad estatal sea igualitaria





01/07/2023 - 18:48:09

Erbol.-Las asociaciones de periodistas de Chuquisaca y Oruro creen que es urgente trabajar en una alternativa para que la publicidad estatal sea igualitaria entre los medios de comunicación en el país. Consideran que de esa manera se podría equilibrar la preferencia que tienen los medios alineados a la política de gobierno y que reciben el mayor porcentaje de la pauta en desmedro de otros de línea independiente. El presidente de la Asociación de Periodistas de Chuquisaca, Wilson Uribe dijo que no solamente es Página Siete, sino que en Sucre también el matutino Correo del Sur sufre una asfixia económica, al igual que otros que no solo enfrentan las consecuencias de la pandemia, sino también la indiferencia de la publicidad estatal. “Esta situación significa una forma de atentar a la libertad de expresión porque para tener publicidad hay que agradar a las instituciones públicas y a las autoridades y de esa manera ingresar al plan de medios”, declaró en el informativo “Bolivia en Contacto” de la red Erbol. Explicó que el gobierno hace más de dos años ofrece publicidad de 300, 500 y 700 bolivianos que no alcanza para reactivar la economía de los medios ni permite dar una vida digna a los periodistas independientes. En ese marco, anunció que el próximo martes los gremios periodísticos de todo el país se reunirán de manera virtual para analizar el tema y ver la posibilidad de que las entidades de la prensa sean parte en la elaboración del plan de medios, a fin de que la distribución económica llegue equitativamente a todos. Estiman que el Estado destina a su publicidad alrededor de 400 a 500 millones de bolivianos al año que, lamentablemente, llega a determinados medios. Por su lado, el presidente de la Asociación de Periodistas y Productores Independientes de Oruro, Marco Aguilar, dijo que hoy por hoy en Oruro el 99.9% son autogestionarios y están al margen de la publicidad estatal. Aseguró que “los montos que pagan las instituciones públicas son hasta vergonzosos, con raras excepciones, incluso la empresa privada paga mejor que el Estado”, comentó en una entrevista organizada por el programa noticiero “Bolivia en Contacto” desde La Paz con participación de medios afiliados del interior. Cree que es urgente diseñar un plan para otorgar publicidad no solo a las redes nacionales que reciben “el mayor pedazo de la torta”, sino también a otros medios independientes. “En Oruro, yo le soy sincero, absolutamente nadie recibe pauta del Estado. Ya el año pasado nos hemos comunicado con la viceministra de Comunicación, nos han pedido enviar documentación, pero hemos hecho un trabajo innecesario porque nunca nos ha llegado ni un centavo de esa pauta publicitaria. Hay uno o dos medios que tienen una línea totalmente identificada que reciben la publicidad del Estado, los demás, absolutamente nada pese a que la plata sale del bolsillo de los bolivianos”, manifestó. Aguilar ve necesario trabajar en la alternativa de una ley o alguna normativa para que la distribución sea igualitaria, porque lo que ha pasado con Página Siete no solo es un tema laboral, sino también social porque todos tienen familia. Cree que ya es hora que todas las instituciones que aglutinan a la prensa se unan para trabajar en una propuesta porque “los medios prácticamente se encuentran abandonados, al margen de estar asfixiados”.