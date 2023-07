María Corina Machado reta al gobierno de Venezuela y desestima inhabilitación política por 15 años





01/07/2023 - 11:43:19

VOA.— La líder opositora venezolana María Corina Machado, quien de acuerdo a un oficio de la Contraloría General de la República (CGR) divulgado el viernes se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, calificó la medida de “inútil” Machado, quien lidera la intención de voto en la primaria presidencial en la que la oposición espera definir al candidato que se medirá con el gobierno en las elecciones presidenciales de 2024, aseguró que la inhabilitación sólo demuestra que el “régimen" está "derrotado". “Una inútil inhabilitación que sólo demuestra que el régimen sabe que ya está derrotado. Ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las primarias. Aquí quien habilita es el pueblo de Venezuela. Hasta el final es hasta el final”, reaccionó Machado desde el estado Barinas, a unos 500 kilómetros al suroeste de Caracas, donde se encuentra de gira. “Este último exabrupto sabíamos que venía, pero si pensaron que esa farsa de inhabilitación iba a desestimular la participación en las primarias, que se preparen (…) si alguien tenía duda de que la primaria podía no ser útil, la primaria va a habilitar al próximo presidente de Venezuela”, exclamó durante un mitin político el viernes por la mañana. En 2015, Machado fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante un año. La medida finalizó en julio del 2016. Sin embargo, el oficio de la CGR del viernes afirma que se continuó con una investigación patrimonial, encontrando que Machado "está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el período de 15 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y numeral 2 del artículo 44 de la Ley contra la Corrupción”. La Plataforma Unitaria Democrática, coalición que reúne a la mayoría de los partidos de oposición así como a los precandidatos presidenciales, rechazaron la acción que calificaron de “inconstitucional y una clara violación a los derechos políticos de los venezolanos”. En ese sentido, ratificaron su compromiso con la construcción de la unidad a través de la elección primaria. La información se conoció luego de que el lunes José Brito, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista y a quien la oposición considera aliado del chavismo, solicitó conocer el estatus de la inhabilitación de Machado para ejercer funciones . Brito es un parlamentario que fue expulsado del partido Primero Justicia (PJ) a finales del 2019, tras ser señalado de haber hecho gestiones desde la Comisión de Contraloría de la AN para evitar que continuaran investigaciones contra empresarios señalados de corrupción vinculados al chavismo, entre ellos el empresario colombiano Alex Saab, procesado en Estados Unidos por conspiración para blanquear capitales y a quien el gobierno venezolano considera un diplomático. De acuerdo al oficio de la CGR, Machado incurrió en “actos, hechos, omisiones e irregularidades administrativas”, entre ellas “errores” y “omisiones” en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas en el marco de la auditoría patrimonial. Además, el oficio señala que la dirigente política ha solicitado “bloqueo” a Venezuela por parte de la comunidad internacional y “ha sido partícipe” de una “trama de corrupción” que, según presenta, fue orquestada por Juan Guaidó, quien hasta inicios de este año fue considerado por decenas de países como presidente interino de Venezuela. La Comisión Nacional de Primaria (CNdP) no impidió a dirigentes políticos inhabilitados inscribirse para participar en el proceso y ha aclarado que, en caso de que llegase a triunfar uno de los candidatos inhabilitados, corresponderá a los partidos definir el “mecanismo a utilizar”, lo que podría implicar un proceso de negociación producto de la presión en caso de que la elección primaria resulte un éxito. Henrique Capriles, uno de los precandidatos presidenciales, fue inhabilitado por 15 años en 2017. �A CASA LLENA! Socop� recibe a nuestra coordinadora nacional @MariaCorinaYA 🫶🏻 🇻🇪



Esta lucha es #HastaElFinal. #BarinasConMar�aCorina pic.twitter.com/DTlZciAPZa — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) June 29, 2023 Otro aspirante en esa situación es Freddy Superlano, un político que ganó la gobernación del estado Barinas en las elecciones regionales de 2021 pero que tras un fallo judicial que argumentaba que estaba inhabilitado, tuvo que repetirse. Roberto Picón, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo en ese entonces que la inhabilitación “era desconocida” por el organismo. La oposición y distintas organizaciones, entre ellas Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de derecho en el país, han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y han sido utilizadas por el gobierno para “sacar del juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular. Rechazo internacional El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, condenó la decisión de deshabilitar a Machado y consideró que esta medida "priva al pueblo venezolano de sus derechos políticos básicos". "Los venezolanos merecen tener el derecho de elegir a un candidato para las elecciones presidenciales de 2024 sin ninguna interferencia", reza un comunicado de portavoz de Exteriores, Matthew Miller. El vocero recalcó el "apoyo" de Washington al "derecho constitucional de los venezolanos a elegir a sus líderes mediante unas elecciones libres y justas" y advirtió que EEUU "hará responsable a aquellos que busquen frustrar la voluntad del pueblo venezolano". Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro reaccionó en la mañana del viernes a través de su cuenta de Twitter, señalando que “ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano”. La reacción del mandatario se dio después de que un periodista de BluRadio le preguntara al mandatario a través de las redes sociales sobre su posición al respecto. La Organización de los Estados Americano (OEA), por su parte, emitió un comunicado condenando la inhabilitación de Machado, tildándola de “arbitraria y contraria al Estado de derecho”. La OEA detalló que dicha decisión “vulnera” los derechos políticos estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca del derecho a elegir y ser elegido. “El régimen recurre a las inhabilitaciones y proscripciones para aferrarse al poder y liquidar cualquier semejanza con la democracia mientras profundiza la crisis política, social, humanitaria y económica que vive el país”, apuntó el organismo. A lo Nicaragua César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira y candidato a la primaria presidencial de la oposición venezolana, denunció el jueves que el gobierno del presidente Nicolás Maduro pretende copiar los métodos utilizados por el mandatario nicaragüense Daniel Ortega para “perpetuarse en el poder”. Recordó que en 2021, antes de las elecciones presidenciales en Nicaragua, los candidatos presidenciales opositores fueron detenidos. “Fueron a la cárcel todos los candidatos que la sociedad democrática de ese país presentó y aquí está en marcha un proceso para impedir que los ciudadanos venezolanos escojan el candidato alternativo, el candidato de la unidad, y otros procesos mediante los cuales se busca eliminar progresivamente a los candidatos de la escena política utilizando el instrumento de las inhabilitaciones”, alertó. Además, dijo que el gobierno “hizo renunciar” a la directiva del Poder Electoral con el propósito de que el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), que deberá ser escogido próximamente por el Comité de Postulaciones Electorales, creado por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, promueva la abstención en las elecciones presidenciales de 2024.